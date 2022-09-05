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    • Ekonomi
    • 05.09.2022 08:01
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    • 05.09.2022 08:01
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    2022 TOKİ 150 bin sosyal konut kura ücreti belli oldu! TOKİ sosyal konut kura ücreti ne kadar?

    TOKİ sosyal konut projesi için nefesler tutuldu. Ev hayali kuranlar konuyla ilgili gelişmeleri yakından tkaip ediyor. Sosyal konut başvuru ücreti netleşti. Peki TOKİ 2022 Sosyal Konut Projesi kura ücreti ne kadar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    TOKİ sosyal konut kura ücreti ne kadar?

    TOKİ sosyal konut projesi için nefesler tutuldu. Ev hayali kuranlar konuyla ilgili gelişmeleri yakından tkaip ediyor. Sosyal konut başvuru ücreti netleşti. Peki TOKİ 2022 Sosyal Konut Projesi kura ücreti ne kadar? İşte detaylar...

    TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    1. Başvuru yapacak olan kişilerin 18 yaşından büyük olması gerekmektedir.

    2. Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması gerekmektedir.

    3. Başvuru yapılacak olan kişilerin ailesinden yalnızca birinin başvuru yapması gerekmektedir.

    SOSYAL KONUT PROJESİNDE MAAŞ SINIRI NE KADAR?

    Konu hakkında açıklama yapan Bakan Kurum,

    "Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak." dedi. Bu açıklama ile birlikte başvuru yapmak isteyen kişiler için hem başvuru şartı hem de ödeme imkanı anlatılmış oldu.

        150 BİN KONUTTA KAÇ TAKSİT OLACAK?

        150 bin sosyal konutta taksit miktarı hakkında konuşan Bakan Kurum, "Aylık taksitleri asgari ücretlinin ödeyebileceği bir tutar olacak. Bir hane gelirinin yüzde 30'u konut harcamasıdır. 5500 TL; eşinin de çalıştığını düşünelim. Onun da yüzde 30'u olmalı ki yaşayabilsin" dedi.

        2022 TOKİ KURAYA KATILIM ÜCRETİ NE KADAR?

        Konu ile ilgili açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak" dedi.

        Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İddialara göre kuraya katılma ücreti nüfusu 15 binin altında olan yerlerde 4 bin TL, 15 binden fazla olan yerler için ise 6 bin TL olduğu yönünde.

        SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 13 Eylül'de açıklanacak.
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        Haberler Ekonomi 2022 TOKİ 150 bin sosyal konut kura ücreti belli oldu! TOKİ sosyal konut kura ücreti ne kadar?
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