Otoda 15 eylül telaşı! Fiyatlar 100 bin lira düştü

15 EYLÜL itibariyle araç ticareti yapanlara 6 ay ve 6 bin kilometre zorunluluğu getirilecek. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesine sayılı günler kalırken, oto galericilerde ellerinde bulunan sıfır araçları satma teşasına düştü.
Oto galeri sahibi Esat Aydın "15 Eylül'den sonra bu araçları satmamak gibi bir lüksümüz yok, satmak zorundayız. Araca 6 bin kilometre binerek, yasaya uyup o aracı satmayı planlıyoruz. Biz şu anda fiyatları 100 bin lira düşürdük ama talep yok" dedi. Ticaret Bakanlığı tarafından, oto alım satım işi yapanlara sıfır otomobillerde 6 bin kilometre ve 6 ay yasağı getirilmişti. 15 Eylül itibariyle yürürlüğe girecek olan yönetmelik nedeniyle galericiler de sıfır otomobilleri satmak için harekete geçti. Sıfır araç satan galerilerde otomobil fiyatlarında da düşüş yaşandı. Galericilerin bazıları araçları satamazsa 6 bin kilometre yol yapacağını dile getirdi. Sıfır araba ilanını satış sitelerine koyan bazı galericilerin ilanlarında yaklaşık 100 bin TL'lik bir düşüş olduğu görüldü.
Oto galeri sahibi Esat Aydın "15 Eylül'den sonra bu araçları satmamak gibi bir lüksümüz yok, satmak zorundayız. Araca 6 bin kilometre binerek, yasaya uyup o aracı satmayı planlıyoruz. Biz şu anda fiyatları 100 bin lira düşürdük ama talep yok" dedi. Ticaret Bakanlığı tarafından, oto alım satım işi yapanlara sıfır otomobillerde 6 bin kilometre ve 6 ay yasağı getirilmişti. 15 Eylül itibariyle yürürlüğe girecek olan yönetmelik nedeniyle galericiler de sıfır otomobilleri satmak için harekete geçti. Sıfır araç satan galerilerde otomobil fiyatlarında da düşüş yaşandı. Galericilerin bazıları araçları satamazsa 6 bin kilometre yol yapacağını dile getirdi. Sıfır araba ilanını satış sitelerine koyan bazı galericilerin ilanlarında yaklaşık 100 bin TL'lik bir düşüş olduğu görüldü.