2022 İş yeri kirası hesapla! Eylül ayı iş yeri ve dükkan kira zammı hesaplama nasıl yapılır? Eylül ayı kira artış oranı kaç oldu?

Kira artış oranı hakkında araştırmalar enflasyon verilerinin güncemde olmasıyla birlikte yoğunluk kazandı. Peki, Eylül ayı kira artış oranı kaç oldu? 2022 Eylül ayı iş yeri ve dükkan kira zammı hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler!
2022 EYLÜL KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLUR?
TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranları bekleniyor. Her ayın 3'ünde açıklanan veriler bu ay hafta sonuna geldiği için 5 Eylül'de açıklanacak. Ancak, hükümet tarafından yapılan kira düzenlemesine göre, kira zammı yüzde 25 ile sınırlandırılmıştı. Buna göre, eylül ayında yapılacak kira zammı ve sözleşme yenilemelerinde kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak. Kiracıları yüksek kira artışından korumak için yeni kira düzenlemesi Temmuz 2023 tarihine kadar devam edecek. Böylelikle kira artışı yüzde 25 ile sabitlendi.
EN FAZLA YÜZDE KAÇ KİRA ARTIŞI YAPILIR?
TBMM Genel Kurulu'nda konut kira artışlarının, 1 Temmuz 2023'e kadar bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme kabul edildi.
Kanuna göre, konut kiraları bakımından, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla geçerli olacak.