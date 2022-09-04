Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 04.09.2022 16:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.09.2022 16:12
    ABONE OL

    2022 İş yeri kirası hesapla! Eylül ayı iş yeri ve dükkan kira zammı hesaplama nasıl yapılır? Eylül ayı kira artış oranı kaç oldu?

    Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Eylül ayı kira artış oranı belli olacak. Şimdi birçok kişi "Eylül ayı kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte TEFE TÜFE ile kira artış oranı hesaplama ekranı!

    takvim.com.tr
    2022 İş yeri kirası hesapla! Eylül ayı iş yeri ve dükkan kira zammı hesaplama nasıl yapılır?

    Kira artış oranı hakkında araştırmalar enflasyon verilerinin güncemde olmasıyla birlikte yoğunluk kazandı. Peki, Eylül ayı kira artış oranı kaç oldu? 2022 Eylül ayı iş yeri ve dükkan kira zammı hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler!

    2022 EYLÜL KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLUR?

    TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranları bekleniyor. Her ayın 3'ünde açıklanan veriler bu ay hafta sonuna geldiği için 5 Eylül'de açıklanacak. Ancak, hükümet tarafından yapılan kira düzenlemesine göre, kira zammı yüzde 25 ile sınırlandırılmıştı. Buna göre, eylül ayında yapılacak kira zammı ve sözleşme yenilemelerinde kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak. Kiracıları yüksek kira artışından korumak için yeni kira düzenlemesi Temmuz 2023 tarihine kadar devam edecek. Böylelikle kira artışı yüzde 25 ile sabitlendi.

    EN FAZLA YÜZDE KAÇ KİRA ARTIŞI YAPILIR?

    TBMM Genel Kurulu'nda konut kira artışlarının, 1 Temmuz 2023'e kadar bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme kabul edildi.

    Kanuna göre, konut kiraları bakımından, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla geçerli olacak.

        Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde 25'in altında kalması halinde değişim oranı geçerli olacak. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanacak. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersiz sayılacak. Bu hüküm, "taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedelinin, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hakim tarafından kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenmesine" yönelik düzenleme uyarınca hakim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanacak.

        EYLÜL KİRA ZAMMI HESAPLAMA!

        Mevcut kira: 3.000 TL

        Kira artışı yapılacak ay: Yüzde 25

        Kira artış tutarı: 750

        Zamlı kira: 3.750 TL
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sene başından bu yana 1123 Yunan tacizi!
        Haberler Ekonomi 2022 İş yeri kirası hesapla! Eylül ayı iş yeri ve dükkan kira zammı hesaplama nasıl yapılır? Eylül ayı kira artış oranı kaç oldu?
            SON DAKİKA