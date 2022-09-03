Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı bazı illerdeki buğday ve arpa üreticilerinin, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) sağladığı alım primi desteğinden yararlanma süresi uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; kararda yer alan Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Muş, Sivas, Yozgat ve Van'ın belirtilen ilçeleri için 6 Haziran-21 Eylül döneminde, diğer ilçeler için de 6 Haziran ile 1 Eylül arasında TMO'ya buğday ve arpa satışlarını gösteren çiftçilerin alım satım belgesi dikkate alınarak prim desteği verilecek. Önceki karar kapsamında süre önceki gün itibarıyla doluyordu. Ayrıca, lisanslı depolar üzerinden elektronik ürün senedi (ELÜS) ile yapılan alımlarda, takas işlemlerinden kaynaklanan nedenlerle alım satım belgesinin düzenlenmesinin gecikmesi durumunda, kararda belirtilen yerlerdeki lisanslı depolardan 21 Eylül'e, diğer il ve ilçelerdeki lisanslı depolardan ise 1 Eylül'e kadar TMO'ya satış onayı veren üreticilerden yapılacak alımlarda, 30 Eylül'e kadar düzenlenen ve TMO tarafından uygun görülen ELÜS alım satım belgeleri değerlendirilecek. Desteklemeden faydalanmak isteyen çiftçilerin arpa ve buğday alım satım belgeleriyle birlikte 30 Eylül tarihine kadar ÇKS'de kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekiyor.
SİİRT FISTIĞINDA ALAN 10 KAT ARTTI
Siirt fıstığında, Eylül ayının ortalarına doğru başlanacak hasadın heyecanı yaşanıyor. Siirt'te 2002'de 40 bin dekar olan fıstık üretim alanı, Tarım Bakanlığı, Valilik ve çeşitli kuruluşların verdiği destekle 400 bin dekarı aştı. Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, "Sulamayı sağlayabilirsek mevcut kuru şartlardan 3-4 kat fazla verim alabileceğiz. Fıstıkta üretim hedefimiz önümüzdeki yıllarda 100 bin tonu aşmak" dedi.
SULAMADA ELEKTRİK PROBLEMİNE ÇÖZÜM
Tarımsal sulama ve hayvancılık abonelerinin enerji kullandığı alanların tarlaların veya büyük tarım bölgelerinin içinde olması ve bazı durumlarda başka arazilerden geçmesi nedeniyle elektriğe ulaşımda problemler yaşanıyordu. Bu problemlerin aşılması ve tarımsal sulama abonelerinin elektriğe ulaşımının kolaylaştırılması amacıyla ana enerji hattını dağıtım şirketinin yapması ve abonelerin de bu hatlardan yararlanabilmesi karara bağlandı. Yönetmelik değişikliği yapılacak.