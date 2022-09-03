Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) sağladığı alım primi desteğinden yararlanma süresi uzatıldı





415 BİN GENÇ KYK YURTLARINA BAŞVURDU

Yurt başvuruları sona erdi. Üniversite okuyacak gençler Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün (KYK) yurtlarına yöneldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Bu yıl 1 milyon 5 bin 490 gencimiz üniversitelerine yerleşti. Öğrencilerin ise 502 bin 295'i bulundukları şehirden başka bir şehirde üniversiteye yerleşti" diye konuştu. Üniversiteye ilk defa başlayacak 316 bin 460 öğrencinin yurt için başvurusunu tamamladığını aktaran Kasapoğlu, ara sınıflarda ise 98 bin 845 öğrencinin yurtlara başvuru yaptığını kaydetti. 415 bin 305 gencin GSB yurtlarına başvuru yaptığını söyleyen Kasapoğlu, "Tarihin en yüksek yatak kapasitesi, yurt sayısı ve en yüksek yerleştirme ile bu süreci nihayetlendireceğiz" dedi. Burcu ŞEN



ÜRETİCİYE 519 MİLYON TL

Tarım Bakanı Vahit Kirişci, 519.6 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu. Bakan Kirişci'nin paylaşımında yer alan infografiğe göre, TMO Alım Prim Desteği kapsamında 478 milyon 381 bin 990, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği kapsamında 34 milyon 931 bin, Uzman Eller Proje Desteği kapsamında 5 milyon 741 bin, Hububat- Bakliyat-Dane Mısır Desteği kapsamında 324 bin lira ödeme yapılacak.



POMPADA ÇİFTE İNDİRİM

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşler pompaya yansıyor. Benzinin litre fiyatında 1 lira 51 kuruş, motorinde ise 2 lira 41 kuruş indirim bekleniyor. İndirim ile İstanbul'da benzinin litre fiyatı 18.62, motorinin fiyatı ise 24.5 liraya gerilerken, 23 Haziran'da 27.26 lira olan benzindeki indirim yüzde 31.6'ya ulaşacak. Akaryakıtta son indirimlerin ardından 60 litrelik bir deponun dolum maliyeti bin 117 liraya gerileyecek. 60 litrelik deponun dolum maliyeti 23 Haziran'da bin 635 liraya kadar çıkmıştı.

KURU İNCİRDE HEDEF 70 BİN TON İHRACAT

Kuru incir ihracatçıları, ilk gemi tarihini belirlemek için Ege İhracatçı Birlikleri'nde buluştu. Yıllık ortalama 250 milyon dolar döviz getirisi olan kuru incirde ilk ihraç tarihi olarak 7 Ekim tarihi benimsendi. Bu tarih Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın onayı halinde kesinlik kazanacak. 2022/23 sezonu ihracat hedefi de 70 bin ton olarak açıklandı.