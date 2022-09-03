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    Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) sağladığı alım primi desteğinden yararlanma süresi uzatıldı

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; kararda yer alan Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Muş, Sivas, Yozgat ve Van'ın belirtilen ilçeleri için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) sağladığı alım primi desteğinden yararlanma süresi uzatıldı. İşte sizler için derlediğimiz 3 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Buğday ve arpada destek süresi uzadı

    Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı bazı illerdeki buğday ve arpa üreticilerinin, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) sağladığı alım primi desteğinden yararlanma süresi uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; kararda yer alan Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Muş, Sivas, Yozgat ve Van'ın belirtilen ilçeleri için 6 Haziran-21 Eylül döneminde, diğer ilçeler için de 6 Haziran ile 1 Eylül arasında TMO'ya buğday ve arpa satışlarını gösteren çiftçilerin alım satım belgesi dikkate alınarak prim desteği verilecek. Önceki karar kapsamında süre önceki gün itibarıyla doluyordu. Ayrıca, lisanslı depolar üzerinden elektronik ürün senedi (ELÜS) ile yapılan alımlarda, takas işlemlerinden kaynaklanan nedenlerle alım satım belgesinin düzenlenmesinin gecikmesi durumunda, kararda belirtilen yerlerdeki lisanslı depolardan 21 Eylül'e, diğer il ve ilçelerdeki lisanslı depolardan ise 1 Eylül'e kadar TMO'ya satış onayı veren üreticilerden yapılacak alımlarda, 30 Eylül'e kadar düzenlenen ve TMO tarafından uygun görülen ELÜS alım satım belgeleri değerlendirilecek. Desteklemeden faydalanmak isteyen çiftçilerin arpa ve buğday alım satım belgeleriyle birlikte 30 Eylül tarihine kadar ÇKS'de kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekiyor.



    SİİRT FISTIĞINDA ALAN 10 KAT ARTTI
    Siirt fıstığında, Eylül ayının ortalarına doğru başlanacak hasadın heyecanı yaşanıyor. Siirt'te 2002'de 40 bin dekar olan fıstık üretim alanı, Tarım Bakanlığı, Valilik ve çeşitli kuruluşların verdiği destekle 400 bin dekarı aştı. Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, "Sulamayı sağlayabilirsek mevcut kuru şartlardan 3-4 kat fazla verim alabileceğiz. Fıstıkta üretim hedefimiz önümüzdeki yıllarda 100 bin tonu aşmak" dedi.



    SULAMADA ELEKTRİK PROBLEMİNE ÇÖZÜM
    Tarımsal sulama ve hayvancılık abonelerinin enerji kullandığı alanların tarlaların veya büyük tarım bölgelerinin içinde olması ve bazı durumlarda başka arazilerden geçmesi nedeniyle elektriğe ulaşımda problemler yaşanıyordu. Bu problemlerin aşılması ve tarımsal sulama abonelerinin elektriğe ulaşımının kolaylaştırılması amacıyla ana enerji hattını dağıtım şirketinin yapması ve abonelerin de bu hatlardan yararlanabilmesi karara bağlandı. Yönetmelik değişikliği yapılacak.



        415 BİN GENÇ KYK YURTLARINA BAŞVURDU
        Yurt başvuruları sona erdi. Üniversite okuyacak gençler Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün (KYK) yurtlarına yöneldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Bu yıl 1 milyon 5 bin 490 gencimiz üniversitelerine yerleşti. Öğrencilerin ise 502 bin 295'i bulundukları şehirden başka bir şehirde üniversiteye yerleşti" diye konuştu. Üniversiteye ilk defa başlayacak 316 bin 460 öğrencinin yurt için başvurusunu tamamladığını aktaran Kasapoğlu, ara sınıflarda ise 98 bin 845 öğrencinin yurtlara başvuru yaptığını kaydetti. 415 bin 305 gencin GSB yurtlarına başvuru yaptığını söyleyen Kasapoğlu, "Tarihin en yüksek yatak kapasitesi, yurt sayısı ve en yüksek yerleştirme ile bu süreci nihayetlendireceğiz" dedi. Burcu ŞEN

        ÜRETİCİYE 519 MİLYON TL
        Tarım Bakanı Vahit Kirişci, 519.6 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu. Bakan Kirişci'nin paylaşımında yer alan infografiğe göre, TMO Alım Prim Desteği kapsamında 478 milyon 381 bin 990, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği kapsamında 34 milyon 931 bin, Uzman Eller Proje Desteği kapsamında 5 milyon 741 bin, Hububat- Bakliyat-Dane Mısır Desteği kapsamında 324 bin lira ödeme yapılacak.

        POMPADA ÇİFTE İNDİRİM
        Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşler pompaya yansıyor. Benzinin litre fiyatında 1 lira 51 kuruş, motorinde ise 2 lira 41 kuruş indirim bekleniyor. İndirim ile İstanbul'da benzinin litre fiyatı 18.62, motorinin fiyatı ise 24.5 liraya gerilerken, 23 Haziran'da 27.26 lira olan benzindeki indirim yüzde 31.6'ya ulaşacak. Akaryakıtta son indirimlerin ardından 60 litrelik bir deponun dolum maliyeti bin 117 liraya gerileyecek. 60 litrelik deponun dolum maliyeti 23 Haziran'da bin 635 liraya kadar çıkmıştı.

        KURU İNCİRDE HEDEF 70 BİN TON İHRACAT
        Kuru incir ihracatçıları, ilk gemi tarihini belirlemek için Ege İhracatçı Birlikleri'nde buluştu. Yıllık ortalama 250 milyon dolar döviz getirisi olan kuru incirde ilk ihraç tarihi olarak 7 Ekim tarihi benimsendi. Bu tarih Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın onayı halinde kesinlik kazanacak. 2022/23 sezonu ihracat hedefi de 70 bin ton olarak açıklandı.

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        Emekliliğe prim çözümü
        Haberler Ekonomi Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) sağladığı alım primi desteğinden yararlanma süresi uzatıldı
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