Halkbank’tan 3.153,61 TL taksitle 200 bin TL konut kredisi! 120 ay vadeli alabilirsiniz!

Konut almayı isteyenlerin yolu gayet doğal olarak bankalara düşüyor. Bankalardan kredi kullanarak ev alabilmek isteyenler yönünden konut kredi faiz oranları ne kadar düşükse o ölçüde daha az maliyetli kredi kullanmak da olası oluyor. Halkbank da tam da bu noktada döneme giriyor. Zira banka ülkemizde en düşük faizle konut kredisi veren bankalar arasında yer alıyor. Bu hal Halkbank'ın sık sık tercih edilmesini de olası kılıyor!