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    • Ekonomi
    • 03.09.2022 15:57
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    • 03.09.2022 15:57
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    Halkbank'tan 3.153,61 TL taksitle 200 bin TL konut kredisi! 120 ay vadeli alabilirsiniz!

    Halkbank her vakit konut almayı isteyenlere özel kredi kampanyalarıyla gündeme gelmeye devan ediyor! Bu kapsamda 200 bin TL konut kredisi veren Halkbank; ayda 3.153,61 TL taksitlerle ev alma fırsatını da sizlerle buluşturuyor! Üstelik bankanın kredi faizi konusu ile ilgili da son derece ayrıcalıklı fırsatları sizlerle buluşturduğunu rahatça ifade edebiliriz. Halkbank yalnızca 200 bin TL kredi değil; konutun haline göre 100 bin ya da 500 bin gibi kredi fırsatlarını da sizlerle buluşturuyor! İşte Halkbank’ın ayrıcalıklı konut kredisi fırsatlarına dair merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Halkbank’tan 3.153,61 TL taksitle 200 bin TL konut kredisi! 120 ay vadeli alabilirsiniz!

    Konut almayı isteyenlerin yolu gayet doğal olarak bankalara düşüyor. Bankalardan kredi kullanarak ev alabilmek isteyenler yönünden konut kredi faiz oranları ne kadar düşükse o ölçüde daha az maliyetli kredi kullanmak da olası oluyor. Halkbank da tam da bu noktada döneme giriyor. Zira banka ülkemizde en düşük faizle konut kredisi veren bankalar arasında yer alıyor. Bu hal Halkbank'ın sık sık tercih edilmesini de olası kılıyor!

    Halkbank müşterileri konut kredisi kullanmak istediklerinde aylık olarak yüzde 1,20 oranında bir konut kredisi kullanabiliyor. Bu da daha az maliyetli bir şekilde konut kredisi kullanmanızı olası kılıyor. Üstelik bankanın kredi miktarı satın alınacak olan konutun değerine göre de değişebiliyor.

    Bu kapsamda Halkbank 100 bin TL konut kredisi, 200 bin TL konut kredisi ya da 500 bin TL konut kredisi de verebiliyor! Böylece tam da talebinize makul bir şekilde konut kredisini Halkbank aracılığı ile kullanmanız olası olacaktır.

        Halkbank Konut Kredisinin Avantajlarında Neler Var?

        Halkbank konut kredisi miktarına göre değişik seçenekleri sizlerle buluşturmaktadır. 120 aya kadar vadeli olarak konut kredisi kullanabileceğiniz bu kampanya yardımıyla avantajlı bir şekilde konut sahibi olabiliyorsunuz. Halkbank müşterileri eğer talep ederlerse 10 seneye kadar vadeli olarak konut kredisi kullanabilecekler.

        Halkbank konut kredisi konusu ile ilgili değişik ödeme planları da sunabiliyor. Geri ödeme planı yapar iken kendi bütçenize makul bir şekilde düzenleme yapabilirsiniz. İsterseniz çoğalan dilerseniz azalan taksitli ödeme sistemine dahil olabilirsiniz. Hem de eşit taksitli ödeme ya da elastik ödeme sistemini de tercih edebilirsiniz!
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        Haberler Ekonomi Halkbank'tan 3.153,61 TL taksitle 200 bin TL konut kredisi! 120 ay vadeli alabilirsiniz!
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