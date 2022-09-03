Halkbank’tan 3.153,61 TL taksitle 200 bin TL konut kredisi! 120 ay vadeli alabilirsiniz!

Konut almayı isteyenlerin yolu gayet doğal olarak bankalara düşüyor. Bankalardan kredi kullanarak ev alabilmek isteyenler yönünden konut kredi faiz oranları ne kadar düşükse o ölçüde daha az maliyetli kredi kullanmak da olası oluyor. Halkbank da tam da bu noktada döneme giriyor. Zira banka ülkemizde en düşük faizle konut kredisi veren bankalar arasında yer alıyor. Bu hal Halkbank'ın sık sık tercih edilmesini de olası kılıyor!
Halkbank müşterileri konut kredisi kullanmak istediklerinde aylık olarak yüzde 1,20 oranında bir konut kredisi kullanabiliyor. Bu da daha az maliyetli bir şekilde konut kredisi kullanmanızı olası kılıyor. Üstelik bankanın kredi miktarı satın alınacak olan konutun değerine göre de değişebiliyor.
Bu kapsamda Halkbank 100 bin TL konut kredisi, 200 bin TL konut kredisi ya da 500 bin TL konut kredisi de verebiliyor! Böylece tam da talebinize makul bir şekilde konut kredisini Halkbank aracılığı ile kullanmanız olası olacaktır.