ASHB gıda yardımı ne kadar? Bakanlık duyurdu! Gıda yardımı başvuru şartları neler?

ASHB gıda yardımı 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi ailelerin gıda gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde olmak üzere ve yıl boyunca ihtiyaç olması halinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından gıda yardımı yapılmaktadır. Peki, gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır? ASHB gıda yardımı başvuru şartları neler? ASHB gıda yardımı ne kadar? İşte konu hakkında merak edilenler...
GIDA YARDIMI KİMLERE VERİLİR?
3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan haneler
2022 GIDA YARDIMI NE KADAR?
700 TL gıda yardımı başvurusu ile birlikte 2022 senesinde yaşanan ekonomik sıkıntıların çözülmesi amaçlanmaktadır. Dar gelirli ve gelirsiz aileler tarafından oldukça araştırılan gıda yardımı, ülkemizde faaliyetlerini artırarak ilerlemektedir.