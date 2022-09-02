İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanların TOKİ için başvuru yapabileceğini açıklayan Bakan Kurum, "Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak." şeklinde konuştu. Ayrıca konutlar için alınacak olan aylık taksitlerin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağının altını çizen Bakan Kurum, "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.