Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 02.09.2022 08:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.09.2022 08:07
    ABONE OL

    Sözleşmeliler ne zaman kadrolu olacak? Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek? BAKAN BİLGİN DUYURDU!

    AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Ekim ayında Meclis açıldığında kamudaki sözleşmelilerin kadroya alınması konusunu ele alacağız" demişti. Bu gelişmenin ardından Kadro bekleyen Sözleşmeli personelin araştırmaları hız kazandı. Peki, Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek? Sözleşmeliler ne zaman kadrolu olacak? İşte merak edilenler

    takvim.com.tr
    Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek?

    Milyonların yüzünü güldüren düzenlemeler birbiri ardına hayata geçiriliyor. Sözleşmeliler için çalışmalar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bundan sonraki ilk açacağımız dosya üzerinde daha önce çalıştık ama detaylandıracağımız dosya Sözleşmeli Personel meselesidir." ifadelerine yer verdi. Peki, Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek? Sözleşmeliler ne zaman kadrolu olacak? İşte detaylar!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bundan sonraki ilk açacağımız dosya üzerinde daha önce çalıştık ama detaylandıracağımız dosya Sözleşmeli Personel meselesidir. Kamuda sözleşmeli personel istihdam ediliyor. Bu konularda kamu ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alınıyor. Biz isteğe bağlı olarak Kadro hakkı vereceğiz. Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz" demişti.

    AK PARTİLİ İSİMDEN AÇIKLAMA

    AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Ekim ayında gündemimize sözleşmeli personelin mali ve sosyal haklarının ele alınması ve Kadro hakkının ele alınması suretiyle bu kesimin durumlarının yasayla netleştirilerek daimileştirilmesi söz konusu olacak. Bu çalışmanın hemen akabinde EYT'li (emeklilikte yaşa takılanlar) kesimin durumu ele alınarak bu da çözümlenmiş olacak" dedi.

    AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Dodurga beldesinde AK Parti adayının oyların yüzde 90'ına yakınını alarak seçildiğini söyleyen Akbaşoğlu, "Cumhur İttifakı'nı sandığa gömeceğiz, iktidar gidici" gibi söylemlerde bulunan muhalefetin mahcup duruma düştüğünü aktardı. En isabetli ve doğru seçim anketinin Dodurga'da ortaya konulduğunu aktaran Akbaşoğlu, "Dodurga'daki seçimler, '6 artı 1 Yemek yeme ittifakı'nın sandığa gömüldüğü tarih olarak tarihe geçti. Bu sonuçlar milletimizin teveccühünün AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan yana olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi.

        Millete verdikleri her sözü yerine getireceklerini vurgulayan Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

        "Ne dedik; 'Memur ve emeklilerin maaşlarını düzenleyeceğiz. 3600 ek göstergeyi yasalaştıracağız' yaptık. Şimdi de sözleşmeli personelin durumunu ele alarak haklarını yasalaştıracağız. EYT'li kardeşlerimizin durumunu ele alarak 2022'de bunları neticelendireceğiz. 3600 ek gösterge ile ilgili neticeleri görüyoruz. Bu yasa artık uygulanıyor. İnşallah bu konuyla ilgili de söylediğimiz üzere, ekim ayında Meclisimiz açıldığında hemen gündemimize sözleşmeli personelin mali ve sosyal haklarının ele alınması ve kadro hakkının ele alınması suretiyle bu kesimin durumlarının yasayla netleştirilerek daimileştirilmesi söz konusu olacak. Bu çalışmanın hemen akabinde EYT'li kesimin durumu ele alınarak bu da çözümlenmiş olacak. Verdiğimiz sözleri adım adım gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar ne söz verdiysek yaptık, bundan sonra da sözlerimizi aynen yerine getireceğiz."

        BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA

        Bakan Bilgin, "Bundan sonraki ilk açacağımız dosya üzerinde daha önce çalıştık ama detaylandıracağımız dosya Sözleşmeli Personel meselesidir. Kamuda sözleşmeli personel istihdam ediliyor. Bu konularda kamu ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alınıyor. Biz isteğe bağlı olarak kadro hakkı vereceğiz. Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz" demişti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kardeşlerim dizisi
        Haberler Ekonomi Sözleşmeliler ne zaman kadrolu olacak? Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek? BAKAN BİLGİN DUYURDU!
            SON DAKİKA