Eylül ayı kira artış oranı 5 Eylül'de mi açıklanacak? TÜİK Ağustos 2022 TEFE TÜFE enflasyon oranı açıklandı mı? İş yeri ve dükkan zammı...

TÜİK Ağustos 2022 TEFE TÜFE enflasyon oranı ve Eylül kira artış oranı hakkında araştırmalar arttı. TÜİK tarafından açıklanacak Ağustos enflasyon artış oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı da ortaya çıkacak. Peki TÜİK Ağustos 2022 enflasyon oranı açıklandı mı, hangi gün açıklanacak? Eylül ayı kira artış oranı 5 Eylül'de mi açıklanacak? İş yeri ve dükkan zammı...
TÜİK AĞUSTOS 2022 TEFE TÜFE ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı her ayın 3'üncü gününde ilan ediliyor. Ancak Eylül ayının 3'ü hafta sonuna denk geldiğinden enflasyon verileri 5 Eylül 2022 Pazartesi günü açıklanacak.
AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
Piyasa katılımcıları anketinin Ağustos ayına ilişkin sonuçlarına göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu.
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,23 iken, bu anket döneminde yüzde 41,99 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,27 ve yüzde 24,35 olarak gerçekleşti.