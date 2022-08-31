TÜİK Ağustos 2022 enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Ağustos ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Eylül ayı kira artış oranı hesaplama!

Eylül ayına az bir zaman kalmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından Ağustos ayı enflasyon rakamları araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda ekonomi gündemini takip edenler TÜİK tarafından gelecek son dakika açıklamalara kilitlendi. Her ayın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı kira artış oranı gibi pek çok ekonomik konuda yön belirleyici olacak. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranı yüzde kaç? TÜİK Ağustos 2022 enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Eylül ayı kira artış oranı açıklandı mı? İşte merak edilenler!
AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayı Enflasyon verilerini 5 Eylül günü saat 10.00'da açıklayacak.
AĞUSTOS AYI BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Ankette yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi ilk kez yüzde 70'in üzerine çıktı. Yıl sonu dolar/TL beklentisi de 19 seviyesini aştı.
2022 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı tarafından yanıtlandı, sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.