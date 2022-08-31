Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği sorgulama ekranı! 2022 Mazot ve Gübre desteği yattı mı? T.C kimlik numarasının son hanesi 6-8 olanlar...

Mazot gübre desteğinde son durum merak ediliyor. Gübre ve mazot desteği yattı mı sorusunun yanıtı son günlerde çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Mazot ve gübre destek ödemesi alan binlerce çiftçi ödemelerin yapılacağı tarihe odaklandı. Peki, çiftçilere 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Binali Yıldırım İzmir'in Dikili ilçesinde tarım sekötrü temsilcileri ile bir araya geldi. İşe stratejik ürünlerle başlanacağını söyleyen Bakan Kirişçi, stratejik üründen kastının hububat, yağlı tohumlar, şeker ve bakliyat olduğunu vurguladı.
Kendisinin çiftçi ve çiftçi çocuğunu olduğunu söyleyen Kirişçi, mazot ve gübrenin ikisi de kaynaklarının Türkiye'de olmadığı için ithal edildiğini belirtti. Kirişçi, bu temel iki girdiyi stratejik ürünler için desteklemeye çerçevesine alınacağını söyledi.
"YAŞANAN GÜÇLÜĞÜ AŞMIŞ OLACAĞIZ"
Karta yüklenen para üzerinden üreticinin bunları satın alabilmesine imkan sağlanacağını belirten Kirişçi, "Üreticimiz ne üreteceğini söylesin, ihtiyacı olan mazot ve gübreyi tam zamanında kendilerine ayni olarak sunacağız. Hayvancılıkta da yem konusunda ayni olarak üreticilerimize destek sunacağız. Üreticilerimizin finansmanla ilgili yaşadığı güçlüğü aşmış olacağız" ifadelerini kullandı.