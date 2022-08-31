Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? e-Devlet Kırtasiye yardımı başvuru linki ve ekranı! 1.300 TL...

Devlet ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitimi için kırtasiye yardımı yapacak. Başvuruların e-Devlet üzerinden alınacağı duyuruldu. Bu yardımdan yararlanmak isteyenler detayları araştırıyor. Peki Kırtasiye yardımı başvurusu başladı mı, şartları neler? Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilir? İşte e-Devlet Kırtasiye yardımı başvuru linki ve ekranı ve diğer detaylar...
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU BAŞLADI MI, ŞARTLARI NELER?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kırtasiye yardım ödemesi yapılacak. Başvurusu onaylananların ödemeleri PTT veya başvuru sırasında verilen banka hesap numaraları üzerinden hesaba yatırılacak.
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kırtasiye yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. e-Devlet ekranı üzerinden "Eğitim Öğretim Yardımı Talebi" sayfasından başvuru yapabilirsiniz.
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU LİNKİ