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    • Ekonomi
    • 31.08.2022 03:00
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    • 31.08.2022 06:59
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    Bakan Yanık duyurdu! 7 Bin 200 TL hesaba yatıyor! Emekliler, dul ve yetimler de faydalanacak!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada, Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını, bu kapsamda 1,6 milyon haneye hak sahipliği verildiğini belirtti. Peki Aile destek ödemeleri yattı mı? Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri şartları neler? işte konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    7 Bin 200 TL hesaba yatıyor!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada, Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını, bu kapsamda 1,6 milyon haneye hak sahipliği verildiğini belirtti. Peki Aile destek ödemeleri yattı mı? Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri şartları neler? işte konu hakkında merak edilenler...

    831 HANEYE 427,9 MİLYON ÖDEME YAPILDI!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Türkiye Aile Destek Programı başvurusu onaylanan 831 bin haneye 427,9 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.

    İLK ÖDEME 29 TEMMUZ TARİHİNDE YATIRILDI!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödenen Aile Destek Programı ödemelerinin ilki 29 Temmuz Cuma günü yapılmıştı.

        4 MİLYON BAŞVURU YAPILDI!

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada, Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını, bu kapsamda 1,6 milyon haneye hak sahipliği verildiğini belirtti.

        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        Yanık, ilk aşamada başvurusu onaylanan 831 bin haneye toplam 427,9 milyon lira ödeme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, geriye kalan hanelere ödemelerin önümüzdeki süreçte yapılacağını kaydetti. Böylece hak sahipliği kararı verilen toplam 1,6 milyon haneye ulaşılacağını aktaran Yanık, Türkiye Aile Destek Programı ile 15 milyar liralık bir kaynağın vatandaşlarla buluşturulacağını ifade etti.

        AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

        Destek programı kapsamında gerekli şartları karşılayan ihtiyaç sahibi haneleri 12 ay boyunca süreli ve düzenli destekleyeceklerine dikkati çeken Yanık, "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3'ü yani; 1.833,45 liranın altında olması durumunda dahil olunan gelir aralığına göre, haneye aylık 450, 500, 550 veya 600 lira olmak üzere destek vereceğiz. Şartların sağlanması halinde verilen destek yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek." ifadesini kullandı.

            SOSYAL YARDIMDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

            Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerini küresel ekonomik dalgalanmalardan etkilenmemeleri için tüm gayretleriyle koruyacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

            "Desteğimizi hayata geçirirken faydalanıcı yelpazesini oldukça geniş tuttuk. Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı'na hanede yaşayan sayısı fazla olan düşük gelirle çalışan, emekli ve emeklilerimizin dul ve yetimlerini de dahil ettik.

            Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az olması şartıyla SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ile bunların dul ve yetimleri faydalanabilecek. Yine, genel şartları taşımaları ve hanedeki kişi başı düşen gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az olması koşuluyla özel sektör çalışanları, esnaf, sanatkar ve diğer çalışanlar da desteğimizden yararlanabilecek."

            AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

            Aile Destek Programına başvuran kişinin;

            Türk vatandaşı olmaması,

            Mavi Kart sahibi olması,

            Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

            18 yaşından küçük olması,

            Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
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