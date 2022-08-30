VGM burs başvuruları başladı mı? VGM burs ücreti ne kadar oldu 2022? Lise Üniversite VGM Burs Başvuru EKRANI!

VGM burs başvurusu nasıl yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları ne zaman alınacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencilerine her yıl verilen burs konusu gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Binlerce öğrenci VGM burs başvurusu için istenilen şartların neler olduğunu merak ediyor. İşte ayrıntılar...
VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?
VGM burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. VGM burs başvuruları geçtiğimiz yıl Ekim ve Kasım ayları içerisinde alınmıştı.
VGM BURS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
VGM burs başvuru ücreti Yükseköğrenim öğrencileri için geçtiğimiz yıl 650 TL olarak ödenirken ortaöğretim öğrencileri için 200 TL olarak ödenmişti. 2022-2023 eğitim öğretim yılında yükseköğrenim bursunun 1.000 TL'ye Ortaöğrenim burs ücretinin 400 lira seviyesine yükselmesi bekleniyor.