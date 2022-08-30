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    • Ekonomi
    • 30.08.2022 03:00
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    • 30.08.2022 06:56
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    AİLE DESTEK PAKETİ PARALARI YATTI MI, ne zaman yatacak? Türkiye Aile Destek programı başvuru sorgulama ekranı! 450 - 600 TL...

    450 - 600 TL arası verilen Aile Destek Programı ödemeleri hakkında araştırmalar hızlandı. Bilindiği üzere ilk ödemeler 29 Temmuz günü itibariyle yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ödemelerin aylık 450, 550, 600 olmak üzere düzenli olarak 12 ay yatırılacağını duyurdu. Peki AİLE DESTEK PAKETİ YATTI MI, ne zaman yatacak? İşte Türkiye Aile Destek programı başvuru sorgulama ekranı ve diğer detaylar...

    AİLE DESTEK PAKETİ YATTI MI, ne zaman yatacak?

    450 - 600 TL arası verilen Aile Destek Programı ödemeleri hakkında araştırmalar hızlandı. Bilindiği üzere ilk ödemeler 29 Temmuz günü itibariyle yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ödemelerin aylık 450, 550, 600 olmak üzere düzenli olarak 12 ay yatırılacağını duyurdu. Peki AİLE DESTEK PAKETİ YATTI MI, ne zaman yatacak? İşte Türkiye Aile Destek programı başvuru sorgulama ekranı ve diğer detaylar...

    AİLE DESTEK PAKETİ PARALARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Aile Destek paketi ödemelerinin ilk taksiti 29 Temmuz'da yatırıldı. 2. taksit ödemeleri de önümüzdeki günlerde yatırılacak. İhityiaç sahibi olduğuna kanaat getirilen herkes ödemelerden yararlanabilecek.

    AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

    AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Aile Destek Programına başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

        AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı bir televizyon programında Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını beklediklerini belirterek, "Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz" dedi.

        Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 12 ay boyunca düzenli olarak hane başına 450 lira ile 600 lira arasında destek verilecek. Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak. Gelir 1.833 liralık gelir şartından ne kadar azsa ödeme de o oranda artıyor.

        Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.
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        Haberler Ekonomi AİLE DESTEK PAKETİ PARALARI YATTI MI, ne zaman yatacak? Türkiye Aile Destek programı başvuru sorgulama ekranı! 450 - 600 TL...
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