Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 30.08.2022 08:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.08.2022 08:03
    ABONE OL

    TÜİK TEFE TÜFE Ağustos enflasyon beklentisi ne oldu? Ağustos ayı enflasyon oranı ne kadar 2022? Eylül 2022 kira zammı kaç TL?

    Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinde gözler Ağustos ayı verilerine çevrildi. TÜİK tarafından her ay belli tarihlerde açıklanan enflasyon rakamları emekli memurların merakla beklediği konulardan biri. Bu bağlamda Eylül ayına sayılı günler kala vatandaşlar Ağustos ayının enflasyon verilerinin açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ağustos 2022 enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Eylül ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Ağustos ayı enflasyon oranı ne kadar?

    Ağustos ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Bilindiği üzere bir önceki ayın enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni ayın ilk haftasında duyuruluyor. Eylül ayına sayılı günler kala vatandaşlar Ağustos ayının enflasyon verilerine odaklandı. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ağustos 2022 enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Eylül ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte detaylar!

    AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayı Enflasyon verilerini 5 Eylül günü saat 10.00'da açıklayacak.

    AĞUSTOS AYI BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI!

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Ankette yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi ilk kez yüzde 70'in üzerine çıktı. Yıl sonu dolar/TL beklentisi de 19 seviyesini aştı.

    2022 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı tarafından yanıtlandı, sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

    Buna göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,23 iken, bu anket döneminde yüzde 41,99 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,27 ve yüzde 24,35 olarak gerçekleşti.

        TEMMUZ ENFLASYON RAKAMLARI

        TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,60 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 49,65 olarak gerçekleşti.

        Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,79 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 119,11 ile ulaştırma oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı temmuzunda bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde eksi 0,85 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, temmuzda bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 6,98 ile sağlık oldu.

        Temmuzda, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 10 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 128 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Meteorolojiden bu bölgelere uyarı üstüne uyarı
        Haberler Ekonomi TÜİK TEFE TÜFE Ağustos enflasyon beklentisi ne oldu? Ağustos ayı enflasyon oranı ne kadar 2022? Eylül 2022 kira zammı kaç TL?
            SON DAKİKA