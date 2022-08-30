Okul zili zamlı çaldı! Servis ücretleri 2-2,5 katı ücrete çıktı

Okul zili zamlı çalacak. Yemek, kitap, forma masraflarının yanı sıra servis faturası da veliyi zorlayacak. Servis ücretlerine yapılan zamlar velilerin bütçesini sarsarken, özel okullarda çocuk okutanlar ise daha ağır faturayla karşı karşıya kaldı. Kimi özel okullarda, bulunulan illerin Ulaşım Koordinasyon Merkezleri (UKOME) tarafından belirlenen tarifenin 2-2.5 katı fiyatlar görüldü. Velilerden UKOME fiyatlarını katlayan tarifelere tepki yağdı:

Bizimkisi en kısa mesafe. Okul 15 bin 980 lira istiyor.

9 kilometre ücreti için 21 bin 600 lira fatura çıkardılar.

Bizden 9 km için 16 bin 200 lira istendi. Herkes kafasına göre hareket ediyor.

Okulla ev arası 15 km. KDV hariç 11 bin 150 lira. Servise vermiyorum, kendim getirip götüreceğim.

Resmi tarifenin en az 2 katını istiyorlar.

Kısa mesafe 2 çocuk için 28 bin 500 lira talep ettiler. İnanılır gibi değil.

Babamı servis için aramışlar, istedikleri fiyat 17 bin lira. Benim okul ücretim bursumla bile bu kadar.

UKOME açıklamış 9 bin 806 lira. Ama servisin istediği 23 bin 400 lira. Hadi bakalım ne olacak? Ödeyeceğiz, sonra hakem heyetine başvuracağız.

2 çocuğum için sadece ilk döneme 17 bin 480 lira istediler.

Bizim evle okul arası 730 metre. Servis ücreti 12 bin lira. Bu kadarı da saçmalık...

16 km mesafeye 22 bin 800 lira isteniyor.

UKOME'nin belirlediği fiyat 7 bin 577 lira iken, servis bize 16 bin 300 lira ücret çıkardı. Yardım bekliyoruz.

5-7 km ücreti 14 bin 980 lira. Geçen yıl 4 bin 480 lira ödedim.



FARK İÇİN HAKEM HEYETİNE GİDİN

Hukukçular, velilerin fiyat farkını talep edebileceklerini belirterek, şu bilgileri verdi: ''Özel okullar UKOME tarafından km bazında belirlenen fiyatın üzerinde bir servis ücreti belirlemişlerse veliler tüketici hakem heyetine başvurabilir. UKOME fiyatıyla okul fiyatı arasındaki farkın kendilerine iadesini talep edebilir."

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