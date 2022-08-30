Ağustos ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? 2022 TEFE TÜFE Eylül kira artış oranı ne kadar? TÜİK son dakika enflasyon verisi...

Eylül ayına az bir zaman kala bir önceki ayın enflasyon oranları merakla bekleniyor. TÜİK tarafından bu hafta açıklanacak rakamlar pek çok konuda belirleyici etken olacak. Rakamlar için geri sayım devam ederken Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusu sık sık araştırılıyor. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 TEFE TÜFE Eylül kira artış oranı ne kadar oldu? İşte merak edilenler...
Enflasyon oranında gerçekleşecek memur ve emekli zam oranı için yeni bir veri daha açıklanacak. 25 Ağustos'ta Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'ni yayımlayan Merkez Bankası ise tüketici fiyatlarının temmuzda yüzde 2,37 arttığı, yıllık enflasyonun yüzde 79,6'ya çıktığı anımsatılarak, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonlarındaki yükselişin sürdüğü duyurmuştu.
AĞUSTOS 2022 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
TÜİK tarafından duyurulacak ağustos ayı enflasyonu 5 Eylül 2022 Pazartesi günü açıklanacak. Saat 10.00'da yapılacak açıklama ile birlikte aylık ve yıllık bazda enflasyon oranı duyurulmuş olacak.