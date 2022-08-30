Ağustos ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? 2022 TEFE TÜFE Eylül kira artış oranı ne kadar? TÜİK son dakika enflasyon verisi...

Eylül ayına az bir zaman kala bir önceki ayın enflasyon oranları merakla bekleniyor. TÜİK tarafından bu hafta açıklanacak rakamlar pek çok konuda belirleyici etken olacak. Rakamlar için geri sayım devam ederken Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusu sık sık araştırılıyor. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 TEFE TÜFE Eylül kira artış oranı ne kadar oldu? İşte merak edilenler...