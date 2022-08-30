150 bin TL'ye de var 2 milyon TL'ye de var! Halkbank tüm eski yeni büyük küçük dairelerini piyasanın yarı fiyatına satışa çıkardı!

Halkbank, son derece makul fiyatlı bir şekilde ev alma fırsatını sizlerle buluşturuyor! Bankanın satışa çıkardığı dairelerin fiyatları anında her bütçeye makul bir şekilde olduğun bu satış listesi yoğun bir düzeyde ilgi görüyor! Bankanın açıkladığı listeye göre 150 bin Türk lirasından 2 milyon Türk Lirasına kadar çıkan konut fiyatları da yer alıyor. Yine üst civarda fiyatlara sahip konutları da Halbank'tan alabilmek mümkün!
Halkbank Satılık apartman dairesi listesine baktığımızda son derece bütçe arkadaşı olan fiyatlarla karşılaşmak olası görünüyor. Böylece tam da bütçenize makul bir şekilde ev alabilmek dilediğiniz vakit Halkbank seçenek seçenekleri sizlerle buluşturuyor! Bankanın elindeki bütün konutları satışa sunmuş olduğu biliniyor. Bu da tam da bütçenize göre ev alabileceğiniz manasına geliyor!
Halkbank Satışa Sunulan Apartman Dairesi Listesi
Halkbank satışa sunacağı aparman dairelerini açıkladı. Halkbank konut almayı isteyen müşterilerine özel düzenlemiş bulunduğu kampanyada anında her bütçeye makul fırsatları sunuyor!