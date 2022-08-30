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    • Ekonomi
    • 30.08.2022 15:46
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    • 30.08.2022 15:46
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    150 bin TL'ye de var 2 milyon TL'ye de var! Halkbank tüm eski yeni büyük küçük dairelerini piyasanın yarı fiyatına satışa çıkardı!

    Halkbank’tan ev alabilmek isteyenlere müjde! Halkbank bütün dairelerini satışa çıkararak, ev alabilmek isteyenlere seçenek seçenekler sunuyor! Bankanın satışa çıkardığı evlerden 2 milyon TL bütçeli olanı da var 150 bin TL olanı da… Dolayısıyla Halkbank tam da bütçenize makul bir şekilde ev alma fırsatını sizlerle buluşturuyor! İşte bankanın sunmuş bulunduğu ev alma fırsatlarına dair bütün ayrıntıların tamamı!

    takvim.com.tr
    150 bin TL’ye de var 2 milyon TL’ye de var! Piyasanın yarı fiyatına satışa çıktı

    Halkbank, son derece makul fiyatlı bir şekilde ev alma fırsatını sizlerle buluşturuyor! Bankanın satışa çıkardığı dairelerin fiyatları anında her bütçeye makul bir şekilde olduğun bu satış listesi yoğun bir düzeyde ilgi görüyor! Bankanın açıkladığı listeye göre 150 bin Türk lirasından 2 milyon Türk Lirasına kadar çıkan konut fiyatları da yer alıyor. Yine üst civarda fiyatlara sahip konutları da Halbank'tan alabilmek mümkün!

    Halkbank Satılık apartman dairesi listesine baktığımızda son derece bütçe arkadaşı olan fiyatlarla karşılaşmak olası görünüyor. Böylece tam da bütçenize makul bir şekilde ev alabilmek dilediğiniz vakit Halkbank seçenek seçenekleri sizlerle buluşturuyor! Bankanın elindeki bütün konutları satışa sunmuş olduğu biliniyor. Bu da tam da bütçenize göre ev alabileceğiniz manasına geliyor!

    Halkbank Satışa Sunulan Apartman Dairesi Listesi

    Halkbank satışa sunacağı aparman dairelerini açıkladı. Halkbank konut almayı isteyen müşterilerine özel düzenlemiş bulunduğu kampanyada anında her bütçeye makul fırsatları sunuyor!

        Bildiği üzere Halkbank konut kredisi vermek konusu ile ilgili her vakit en makul maliyetli bankalar arasında yer alıyor. Dolayısıyla bankanın elinde çok sayıda dairenin bulunduğu biliniyor.

        Halkbank doğrultusundan satışa yayılan apartman dairelerine baktığımız vakit 150 bin TL'den başlayarak 2 milyon TL'ye kadar fiyatlara rastlamak da olası! Halkbank'ın birtakım dairelerinin son derece cazip fiyatlı bulunduğu da biliniyor.

        Üstelik banka satışa çıkardığı konutlara dair kredi de verebiliyor. Bunun amacıyla ilk evvel bankanın açıkladığı listeyi yakında takip etmeniz gerekiyor! Böylece bütçe arkadaşı bir şekilde ev almanız da olası duruma geliyor!
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