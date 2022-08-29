450 - 600 TL arası verilen Aile Destek Programı ödemeleri hakkında araştırmalar hızlandı. Bilindiği üzere ilk ödemeler 29 Temmuz günü itibariyle yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ödemelerin aylık 450, 550, 600 olmak üzere düzenli olarak 12 ay yatırılacağını duyurdu. Peki AİLE DESTEK PAKETİ YATTI MI, ne zaman yatacak? İşte Türkiye Aile Destek programı başvuru sorgulama ekranı ve diğer detaylar...
AİLE DESTEK PAKETİ PARALARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Aile Destek paketi ödemelerinin ilk taksiti 29 Temmuz'da yatırıldı. 2. taksit ödemeleri de önümüzdeki günlerde yatırılacak. İhityiaç sahibi olduğuna kanaat getirilen herkes ödemelerden yararlanabilecek.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI