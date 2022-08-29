Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 29.08.2022 11:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.08.2022 11:01
    ABONE OL

    Ağustos ayı enflasyon oranı yüzde kaç? TÜİK Ağustos 2022 enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Eylül ayı kira artış oranı hesaplama!

    Eylül ayına az bir zaman kalmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından Ağustos ayı enflasyon rakamları araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda ekonomi gündemini takip edenler TÜİK tarafından gelecek son dakika açıklamalara kilitlendi. Her ayın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı kira artış oranı gibi pek çok ekonomik konuda yön belirleyici olacak. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranı yüzde kaç? TÜİK Ağustos 2022 enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Eylül ayı kira artış oranı açıklandı mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Ağustos ayı enflasyon oranı yüzde kaç?

    Eylül ayına az bir zaman kalmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından Ağustos ayı enflasyon rakamları araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda ekonomi gündemini takip edenler TÜİK tarafından gelecek son dakika açıklamalara kilitlendi. Her ayın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı kira artış oranı gibi pek çok ekonomik konuda yön belirleyici olacak. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranı yüzde kaç? TÜİK Ağustos 2022 enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Eylül ayı kira artış oranı açıklandı mı? İşte merak edilenler!

    AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayı Enflasyon verilerini 5 Eylül günü saat 10.00'da açıklayacak.

    AĞUSTOS AYI BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI!

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Ankette yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi ilk kez yüzde 70'in üzerine çıktı. Yıl sonu dolar/TL beklentisi de 19 seviyesini aştı.

    2022 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı tarafından yanıtlandı, sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

        Buna göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,23 iken, bu anket döneminde yüzde 41,99 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,27 ve yüzde 24,35 olarak gerçekleşti.

        TEMMUZ ENFLASYON RAKAMLARI

        TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,60 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 49,65 olarak gerçekleşti.

        Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,79 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 119,11 ile ulaştırma oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı temmuzunda bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde eksi 0,85 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, temmuzda bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 6,98 ile sağlık oldu.

        Temmuzda, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 10 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 128 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Büyük Taarruz’un 100’üncü yılında şanlı zafer buluşması
        Haberler Ekonomi Ağustos ayı enflasyon oranı yüzde kaç? TÜİK Ağustos 2022 enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Eylül ayı kira artış oranı hesaplama!
            SON DAKİKA