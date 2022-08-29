Gözler oradaydı! ÖTV indirim olacak mı? ÖTV'de son durum! Araba fiyatları düşecek mi?

ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

Sıfır otomobillerdeki Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) düşeceğine yönelik beklentiler 2. el piyasasını durgunlaştırdı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel, "Hem vergi geliri kaybına yol açacak hem de ithal araç talebini arttırarak cari denge ve kur üzerinde olumsuz etki yapacak bir ÖTV indiriminin yapılması uzak ihtimal olarak gözüküyor" diye konuştu.

"2022 yılı Temmuz ayı itibari ile son yılların en yüksek seviyesi olan yüzde 79,60'a ulaşan enflasyon ve döviz piyasasındaki gelişmeler kişileri varlıklarını korumak telaşı ile yeni yöntemler bulmaya yöneltti" diyen Beykent Üniversitesi'nden Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel, "Bu yöntemlerden bazıları gayrimenkul ve arazi satın alımı yapmak ya da "0" km otomobil alıp fiyatının yükselmesi sonrası 2. elde satmak şeklinde gerçekleşmekte" dedi.