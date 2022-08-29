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    • Ekonomi
    • 29.08.2022 11:39
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    • 29.08.2022 11:52
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    Benzine indirim geliyor: Litresi 20 liraya düşecek

    Brent petrol fiyatlarından dalgalanma devam ederken benzinde müjdeli haberler ardı ardında geliyor. Sektör kaynaklarına göre; 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1,05 TL indirim bekleniyor. İndirimle birlikte benzinin litresi, 21 liranın altına düşerek 20 liraya kadar inecek.

    Benzinin litresi 20 liraya inecek

    Döviz kuru ve brent petrolde meydana gelen dalgalanmalara akaryakıt fiyatlar kontrolsüz bir yükselişe neden olmuştu. Kurlarda dalgalanmanın sona ermesi ve petrol piyasasında fiyatlardaki aşağı yönlü ivmelenme akaryakıta yansıdı.

    GECE YARISINDA İNDİRİM
    Benzin fiyatlarında indirim müjdesi geldi. İndirim gece yarısından itibaren geçerli olması ve pompaya yansıma bekleniyor.

    1,05 TL İNDİRİM
    Sektör kaynaklarına göre benzinin litre fiyatında 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1,05 TL indirim bekleniyor. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

    LİTRESİ 20 LİRAYA İNECEK
    Öte yandan 30 Ağustos Salı gününden itibaren ise beklenen indirimin gerçekleşmesi halinde benzinin litresi, 21 liranın altına düşerek 20 liraya kadar inecek.

        3 BÜYÜKŞEHİRDE GÜNCEL FİYATLAR
        İndirimin ardından oluşacak benzin fiyatları ise şöyle;
        Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 20,14 TL'ye, Ankara'da 20,26 TL'ye İzmir'de ise 20,27 TL'ye inecek.

        İstanbul: 20,14 TL

        Ankara: 20,26 TL

        İzmir: 20,27 TL

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