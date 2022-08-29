Benzine indirim geliyor: Litresi 20 liraya düşecek

Döviz kuru ve brent petrolde meydana gelen dalgalanmalara akaryakıt fiyatlar kontrolsüz bir yükselişe neden olmuştu. Kurlarda dalgalanmanın sona ermesi ve petrol piyasasında fiyatlardaki aşağı yönlü ivmelenme akaryakıta yansıdı.

GECE YARISINDA İNDİRİM

Benzin fiyatlarında indirim müjdesi geldi. İndirim gece yarısından itibaren geçerli olması ve pompaya yansıma bekleniyor.