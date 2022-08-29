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    • Ekonomi
    • 29.08.2022 15:53
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    • 29.08.2022 15:53
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    29 Ağustos 2022 Aile Destek Programı ödemeleri BUGÜN yattı mı? Son dakika Türkiye Aile Destek parası başvuru şartları neler?

    29 Temmuz 2022 tarihinde başlayan Aile Destek Programı ödemelerinin Ağustos ayı taksitleri ne zaman yatacak merak konusu oldu. Peki 29 Ağustos 2022 Aile Destek Programı ödemeleri BUGÜN yattı mı? Son dakika Türkiye Aile Destek parası başvuru şartları neler?

    29 AĞUSTOS 2022 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ BUGÜN YATTI MI?

    29 Ağustos 2022 Aile Destek Programı ödemeleri BUGÜN yattı mı? Son dakika Türkiye Aile Destek parası başvuru şartları neler? soruları gün içerisinde sık sık araştırılıyor. 450 TL ile 600 TL aralığında verilecek olan ödemelerden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvuru detaylarını öğrenmek istiyor. İşte ödeme tarihleri ve başvuru şartları...

    29 AĞUSTOS 2022 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ BUGÜN YATTI MI?

    Aile Destek Paketinin ilk taksiti, geçtiğimiz ay 29 Temmuz tarihinde başlamıştı. İkinci taksit ödemelerinin de bugün itibariyle hesaplara yatırılması bekleniyor.

    AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR MU, NASIL BAŞVURU YAPILIR?

    Vatandaşlar başvurularını e-devlet üzerinden yapabilecek. E-devlet uygulamasını kullanmayanlar ise Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıflarına başvuru yapabilecek.

    Sosyal yardımlara ilişkin 2021 yılında toplam sosyal yardım miktarlarının 97.8 milyar lira olduğunu belirten Bakan Yanık, "Buna dönemsel pandemi desteklerinin de dahil. Sosyal yardım faydalanıcılarının yüzde 78'i çocuk, engelli, yaşlı gibi sosyal yardım olmazsa hayatını istihdama katılarak sürdüremeyecek gruplar" dedi.

    AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU EKRANI

        AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaklaşık 4 milyon haneye verilen ve hanelerin gelir durumlarına göre belirlenen ödemeler aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte yapılıyor.

        Ödemeler 12 ay boyunca düzenli olarak hane başına yapılıyor. Buna göre destek hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak. Gelir 1.833 liralık gelir şartından ne kadar azsa ödeme de o oranda artıyor.

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Aile Destek Programına başvuran kişinin;

        - Türk vatandaşı olmaması,

        - Mavi Kart sahibi olması,

        - Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        - 18 yaşından küçük olması,

        - Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
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        Haberler Ekonomi 29 Ağustos 2022 Aile Destek Programı ödemeleri BUGÜN yattı mı? Son dakika Türkiye Aile Destek parası başvuru şartları neler?
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