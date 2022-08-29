29 Ağustos 2022 Aile Destek Programı ödemeleri BUGÜN yattı mı? Son dakika Türkiye Aile Destek parası başvuru şartları neler? soruları gün içerisinde sık sık araştırılıyor. 450 TL ile 600 TL aralığında verilecek olan ödemelerden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvuru detaylarını öğrenmek istiyor. İşte ödeme tarihleri ve başvuru şartları...
29 AĞUSTOS 2022 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ BUGÜN YATTI MI?
Aile Destek Paketinin ilk taksiti, geçtiğimiz ay 29 Temmuz tarihinde başlamıştı. İkinci taksit ödemelerinin de bugün itibariyle hesaplara yatırılması bekleniyor.
AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR MU, NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Vatandaşlar başvurularını e-devlet üzerinden yapabilecek. E-devlet uygulamasını kullanmayanlar ise Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıflarına başvuru yapabilecek.
Sosyal yardımlara ilişkin 2021 yılında toplam sosyal yardım miktarlarının 97.8 milyar lira olduğunu belirten Bakan Yanık, "Buna dönemsel pandemi desteklerinin de dahil. Sosyal yardım faydalanıcılarının yüzde 78'i çocuk, engelli, yaşlı gibi sosyal yardım olmazsa hayatını istihdama katılarak sürdüremeyecek gruplar" dedi.
AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU EKRANI