29 Ağustos 2022 Aile Destek Programı ödemeleri BUGÜN yattı mı? Son dakika Türkiye Aile Destek parası başvuru şartları neler?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaklaşık 4 milyon haneye verilen ve hanelerin gelir durumlarına göre belirlenen ödemeler aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte yapılıyor.

Ödemeler 12 ay boyunca düzenli olarak hane başına yapılıyor. Buna göre destek hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak. Gelir 1.833 liralık gelir şartından ne kadar azsa ödeme de o oranda artıyor.