2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak? KYK burs başvuruları başladı mı, neden başlamadı? 850 TL...

KYK BURS/KREİD BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NEDEN BAŞLAMADI?

KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. Yurt başvurularının başladığını duyuran Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açıklamasında ''Bakanlık olarak tüm gençlerimizin yanındayız. Onları geleceğe hazırlamak, onların umutlarını büyütmek en büyük gayemizdir. Yurt kapasitesi 800 binin üzerine çıktı. Bu Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı.'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan KYK burs/kredi başvuruları hakkında ise henüz bir duyuru yapılmadı. Başvuruların önümüzdeki günlerde alınmaya başlanması bekleniyor.