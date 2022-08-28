BİM kırtasiye ürünleri GELDİ Mİ, ne zaman gelecek? BİM kalem, silgi, çanta aktüel kataloğu! BİM 2022-2023 okul malzemeleri tam liste

BİM okul malzemerinin yer aldığı kataloğu ne zaman yayımlayacağı merak konusu oldu. Okulların açılmasına az bir süre kaldı. Veliler ve öğrenciler okul ihtiyaçları için zincir marketlere yöneldi. BİM'in kırtasiye ürünleri gündemde yer alıyor. Peki BİM 2022-2023 okul malzemeleri geldi mi? BİM kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek? İşte BİM kalem, silgi, çanta aktüel kataloğu...