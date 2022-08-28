AİLE DESTEK PAKETİ PARALARI YATTI MI, ne zaman yatacak? Türkiye Aile Destek programı başvuru sorgulama ekranı! 450 - 600 TL...

AİLE DESTEK PAKETİ YATTI MI, ne zaman yatacak? Türkiye Aile Destek programı başvuru sonucu nasıl sorgulanır? Aile destek parası başvuru şartlar neler, başvurular devam ediyor mu? soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Toplam 1 yıl boyunca aylık olarak ödenecek Aile sosyal yardım paralarının ilk taksiti tamamlandı. İşte e-Devlet Türkiye Aile Destek programı başvuru ve sonuç sorgulama ekranı...
AİLE DESTEK PAKETİ PARALARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Aile Destek paketi ödemelerinin ilk taksiti 29 Temmuz'da yatırıldı. 2. taksit ödemeleri de önümüzdeki günlerde yatırılacak. İhityiaç sahibi olduğuna kanaat getirilen herkes ödemelerden yararlanabilecek.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI