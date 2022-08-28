Ağustos ayı enflasyon oranı yüzde kaç? TÜİK Ağustos 2022 enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Eylül ayı kira artış oranı hesaplama!

Ağustos ayı enflasyon rakamları! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Milyonlarca kişinin gözü kulağı enflasyon oranlarında! Peki Ağustos ayı enflasyon oranı yüzde kaç? TÜİK Ağustos 2022 enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Eylül ayı kira artış oranı açıklandı mı? İşte detaylar!
AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayı Enflasyon verilerini 5 Eylül günü saat 10.00'da açıklayacak.
AĞUSTOS AYI BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Ankette yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi ilk kez yüzde 70'in üzerine çıktı. Yıl sonu dolar/TL beklentisi de 19 seviyesini aştı.
2022 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı tarafından yanıtlandı, sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.