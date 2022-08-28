A101 kırtasiye ürünleri geldi mi, ne zaman gelecek? 2022 A101 okul malzemeleri kataloğu yayımlandı mı? Okul ve beslenme çantası, kalem, defter...

BİM ve ŞOK marketlerinin yanı sıra A101'e de her yıl dönem dönem kırtasiye ürünleri geliyor. Özellikle okulların açılmasına az bir süre kala okul malzemelerinin yer aldığı A101 kataloğu merak ediliyor. MEB takvimine göre okullar 12 Eylül'de açılacak. Öğrencilerin kırtasiye eşyaları zincir marketlerde uygun fiyata satılıyor. Peki A101 kırtasiye ürünleri geldi mi, ne zaman gelecek? 2022 A101 okul malzemeleri kataloğu yayımlandı mı? Okul çantası, beslenme çantası, kalem, defter...