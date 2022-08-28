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    • Ekonomi
    • 28.08.2022 17:04
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    • 28.08.2022 17:04
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    2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak? KYK burs başvuruları başladı mı, neden başlamadı? 850 TL...

    KYK yurt başvuruları 24 Ağustos'ta başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başvuruların 28 Ağustos Pazar gününe kadar devam edeceğini duyurdu. Gözler bu kez burs ve kredi başvurularına çevrildi. Peki KYK burs başvuruları başladı mı, neden başlamadı? 2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak? Lisans, yükselinsans, doktora öğrencilerine ne kadar burs verilecek? İşte yanıtları...

    KYK burs başvuruları başladı mı, neden başlamadı?

    KYK burs başvuruları başladı mı, neden başlamadı? 2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak? Lisans, yükselinsans, doktora öğrencilerine ne kadar burs verilecek? Kimler burs/kredi alabilir? soruları KYK yurt başvurularının başlamasının hemen ardından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Üniversiteye yeni başlayan ve ara sınıf öğrencileri burs/kredi başvurusunda bulunmak istiyor. İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeler...

    KYK BURS/KREİD BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NEDEN BAŞLAMADI?

    KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. Yurt başvurularının başladığını duyuran Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açıklamasında ''Bakanlık olarak tüm gençlerimizin yanındayız. Onları geleceğe hazırlamak, onların umutlarını büyütmek en büyük gayemizdir. Yurt kapasitesi 800 binin üzerine çıktı. Bu Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı.'' ifadelerini kullandı.

    Öte yandan KYK burs/kredi başvuruları hakkında ise henüz bir duyuru yapılmadı. Başvuruların önümüzdeki günlerde alınmaya başlanması bekleniyor.

    KYK KREDİ VE BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

    2022 yılında KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL alıyor.

    Geçtiğimiz yıl yani 2021'de KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlendi.

        KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Burstan yararlanacak öğrenciler,

        - Ön lisans öğrencileri,

        - Lisans öğrencileri,

        - Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

        - İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

        - ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

        - Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

        Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

        YILLARA GÖRE KYK KREDİ ÜCRETLERİ

        2002 yılından 2021 yılına kadar üniversite lisans öğrencilerinin aldığı kredi-burs miktarları şöyle:

        2002 - 45

        2003 - 65

        2004 - 90

        2005 - 110

        2006 - 130

        2007 - 150

        2008 - 160

        2009 - 180

        2010 - 200

        2011 - 240

        2012 - 260

        2013 - 280

        2014 - 300

        2015 - 330

        2016 - 400

        2017 - 425

        2018 - 470

        2019 - 500

        2020 - 550

        2021 – 650

        2022 – 850
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