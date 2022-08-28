2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak? KYK burs başvuruları başladı mı, neden başlamadı? 850 TL...

KYK burs başvuruları başladı mı, neden başlamadı? 2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak? Lisans, yükselinsans, doktora öğrencilerine ne kadar burs verilecek? Kimler burs/kredi alabilir? soruları KYK yurt başvurularının başlamasının hemen ardından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Üniversiteye yeni başlayan ve ara sınıf öğrencileri burs/kredi başvurusunda bulunmak istiyor. İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeler...
KYK BURS/KREİD BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NEDEN BAŞLAMADI?
KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. Yurt başvurularının başladığını duyuran Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açıklamasında ''Bakanlık olarak tüm gençlerimizin yanındayız. Onları geleceğe hazırlamak, onların umutlarını büyütmek en büyük gayemizdir. Yurt kapasitesi 800 binin üzerine çıktı. Bu Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı.'' ifadelerini kullandı.
Öte yandan KYK burs/kredi başvuruları hakkında ise henüz bir duyuru yapılmadı. Başvuruların önümüzdeki günlerde alınmaya başlanması bekleniyor.
KYK KREDİ VE BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2022 yılında KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL alıyor.
Geçtiğimiz yıl yani 2021'de KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlendi.