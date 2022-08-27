Sağlık Bakanlığı 85 bin atama başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı 85 bin atama ne zaman yapılacak? Kadro dağılımı...

Sağlık Bakanlığı tarafından son dakika duyuru geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sağlıkta Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 Bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın." ifadelerini kullandı. Bu heyecanlı gelişme sonrası arama motorlarında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 85 bin atama ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 85 bin atama başvuruları ne zaman? İşte merak edilenler!
85 BİN ATAMA!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sağlıkta Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 Bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın." ifadelerini kullandı.
ATAMA NE ZAMAN YAPILACAK?
Henüz konu hakkında açıklama gelmedi. Detaylar geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
BAKAN KOCA DETAYLARI PAYLAŞMIŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın Ek Ödeme Yönetmeliğini "beyaz reform" olarak nitelendirerek "Bir süredir bitkisel hayatta olan performans sisteminin fişi çekildi. Sağlık çalışanları için bir reform gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.
Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Paylaşımında, "bir süredir bitkisel hayatta olan performans sisteminin fişi çekildi." değerlendirmesinde bulunan Koca, şunları kaydetti:
"Resmi Gazete'de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık çalışanları için bir reform gerçekleştirildi. Biz buna 'beyaz reform' diyoruz. Yönetmeliğin teknik anlatımı sebebiyle anlaşılmayan noktalar var. Sırasıyla anlatacağız. Bazı konuları 15 Ağustos'a bırakıyoruz."