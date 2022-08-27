İnternetin kralı ayakkabı

Türkiye'de geçen yıl yüzde 92 olan internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı yüzde 94,1'i buldu. Türkiye İstatistik Kurumu Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2022'nin sonuçlarını açıkladı. Buna göre bu yıl 16-74 yaş grubundaki kişilerin internet kullanım oranı yüzde 85'e ulaştı. Bu oran erkeklerde yüzde 89,1, kadınlarda yüzde 80,9 olarak gerçekleşti.



Son 12 ayda internet kullanan bireylerin özel kullanım amacıyla mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme (e-ticaret) oranı, 2021 yılında yüzde 44,3 iken 2022'de yüzde 46,2 oldu. Cinsiyete göre internet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı erkeklerde yüzde 49,7, kadınlarda yüzde 42,7 olarak tespit edildi. İnternet üzerinden 2022 yılının ilk 3 ayı içinde en fazla satın alınan mal, yüzde 71,3 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar oldu. Bunu, yüzde 50,2 ile lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatlar ve yüzde 41,9 ile gıda ürünleri izledi.



RANA BÜYÜKTAŞ

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