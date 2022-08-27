Çiftçiye 756 milyon lira destek! Hesaplara yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 756.6 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.



Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemelerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "756 milyon 692 bin 168 liralık tarımsal destek ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadesini kullandı.



Paylaşımda, destek ödemelerinin detaylarına da yer verildi. Buna göre, TMO Alım Prim Desteği kapsamında 439 milyon 169 bin lira, Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteği kapsamında 278 milyon 528 bin lira, Toprak Analizi Desteği kapsamında 1 milyon 550 bin lira, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği kapsamında 31 milyon 847 bin lira, Uzman Eller Proje Desteği kapsamında 4 milyon 296 bin lira, Yem Bitkileri Desteği kapsamında 995 bin lira ve Ek Girdi Desteği kapsamında 304 bin lira ödeme yapılacak.

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