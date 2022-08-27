2. el otomobil ne zaman alınmalı? ÖTV'yi bekleyenler müjde! 2. el otomobil fiyatları düştü mü?

ÖTV indirimi geleceği yönündeki öngörü ikinci el piyasasını da etkiledi. Araba alma planı yapanlar araç almak için beklemeye başladı. Bu nedenle otomobil fiyatları hakkında araştırmalar hızlandı. Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel, "Hem vergi geliri kaybına yol açacak hem de ithal araç talebini arttırarak cari denge ve kur üzerinde olumsuz etki yapacak bir ÖTV indiriminin yapılması uzak ihtimal olarak gözüküyor" açıklamasının ardından araba almak için en uygun zaman merak edildi.
ÖTV İNDİRİMİ SON DURUM NE?
Son günlerde gündemdeki yerini koruyan ÖTV indirimi beklentisi, ikinci el araç piyasasını durma noktasına getirdi. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ÖTV indirimi beklentisinin piyasayı olumsuz yönde etkilediğini bildirdi. Erkoç, "Maliyet artışları, döviz kurunun dalgalı seyri ve arz talep dengesinde yaşanan sıkıntılar, sektörü olumsuz etkilerken, otomobil sahibi olmayı da zorlaştırdı. Yaz aylarının gelmesi ve bayramın yaklaşması sektörün hareketli günler geçirmesini sağlamıştı. Ancak şu an piyasa durma noktasına geldi" dedi
'İKİNCİ ELDE GEÇİCİ İTHALAT ÇÖZÜM OLABİLİR'
Enflasyon artışının ve piyasada yaşanan sıkıntıların fiyat da yükselmesine sebep olduğunu vurgulayan Erkoç, "Geçmiş yıllarda ikinci el araç ithalatına izin verilmişti. Tüm vergilerin alınması koşuluyla, yerli üretimi etkilemeyecek şekilde tekrar hayata geçirilecek bu uygulamayla piyasaya araç girişi olacağı için fiyatların stabil kalması, hatta geri gelmesi mümkün olacaktır. Tek seferlik olarak, 3 yaşa kadar, belli koşullarda hayata geçirilecek ikinci el araç ithalatı araç tedarik sorununu ortadan kaldıracağı için piyasayı rahatlatacaktır" önerisinde bulundu.