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    • Ekonomi
    • 25.08.2022 09:49
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    • 25.08.2022 09:50
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    Evde bakım parası neden yatmadı? 25 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi!

    Ağustos ayının sonuna yaklaşırken evde bakım parası hakkında araştırmalar attı. Her ayın 15'inden itibaren ödenmeye başlanan paralar il il ödenmeye devam ediyor. Peki25 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım parası neden yatmadı? İşte Evde bakım maaşı yatan iller listesi!

    25 AĞUSTOS EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

    Evde bakım maaşı zamla birlikte 3.340 TL'ye yükseldi. Evde bakım parası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara bakanlara ödeniyor. Ağustos ayının bitirirken bu ayki ödemesini henüz almamış olanlar 25 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım parası neden yatmadı? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte evde bakım maaşı yatan iller güncel liste!

    25 AĞUSTOS EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Evde bakım paraları Temmuz ayı itibariyle 2.706 TL'den 3.340 TL'ye yükseldi. Her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatan evde bakım maaşının yatıp yatmadığını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

    E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER (GÜNCEL LİSTE)

    1- Batman

    2- Sivas

    3- Osmaniye

    4- Kars

    5- Muğla

    6- Bilecik

    7- Aydın

    8- Rize

    9- Muş

    10- Gümüşhane

    11- Siirt

    12- Aksaray

    13- Ordu

    14- Karabük

    15- Erzincan

    16- İzmir

    17- İstanbul

    18- Denizli

    19- Sakarya

    20- Ağrı

    21- Bursa

    22- Tekirdağ

    23- Balıkesir

        24- Elazığ

        25- Ankara

        26- Mersin

        27- Karaman

        28- Bolu

        29- Adana

        30- Niğde

        31- Bartın

        32- Kırıkkale

        33- Erzurum

        34- Yalova

        35- Mardin

        36- Konya

        37- Afyonkarahisar

        38- Adıyaman

        39- Çorum

        40- Şanlıurfa

        41- Diyarbakır

        42- Kahramanmaraş

        43- Tokat

        44- Kütahya

        45- Bingöl

        46- Burdur

        47- Manisa

        48- Malatya

        49- Çankırı

        50- Çanakkale

        51- Antalya

        52- Isparta

        53- Gaziantep

        54- Kocaeli

        55- Zonguldak

        56- Uşak

        57- Giresun

        58- Şırnak

        59- Hatay

        60- Kırşehir

        61- Edirne

        62- Eskişehir

        63- Kırklareli

        64- Kastamonu

        65- Van

        66- Yozgat

        67- Kilis

        68- Trabzon

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazan yere tıklayabilirsiniz.

        👉SMS İle Sorgulama:

        Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz.

            KİMLER EVDE BAKIM AYLIĞI ALABİLİR?

            Bu yardımdan yararlanmak için de en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Sağlık kurulu raporunda mutlaka 'ağır engelli' ibaresinin yer alması gerekiyor. Yüzde 50'den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmiyor.

            Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor.

            Bu konuda son yapılan değişikliklerle de üvey akrabalar da evde bakım parası alabiliyor. Yine yapılan değişiklikle engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için engelli sağlık raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını evde bakım yardımından faydalanabilir.

            18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakını yardım alabiliyor.
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