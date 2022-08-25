Evde bakım parası neden yatmadı? 25 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi!

Evde bakım maaşı zamla birlikte 3.340 TL'ye yükseldi. Evde bakım parası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara bakanlara ödeniyor. Ağustos ayının bitirirken bu ayki ödemesini henüz almamış olanlar 25 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım parası neden yatmadı? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte evde bakım maaşı yatan iller güncel liste!
25 AĞUSTOS EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım paraları Temmuz ayı itibariyle 2.706 TL'den 3.340 TL'ye yükseldi. Her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatan evde bakım maaşının yatıp yatmadığını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.
E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER (GÜNCEL LİSTE)
1- Batman
2- Sivas
3- Osmaniye
4- Kars
5- Muğla
6- Bilecik
7- Aydın
8- Rize
9- Muş
10- Gümüşhane
11- Siirt
12- Aksaray
13- Ordu
14- Karabük
15- Erzincan
16- İzmir
17- İstanbul
18- Denizli
19- Sakarya
20- Ağrı
21- Bursa
22- Tekirdağ
23- Balıkesir