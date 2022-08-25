Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 25.08.2022 16:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.08.2022 16:19
    ABONE OL

    Emekliler senelerdir bekliyordu! 7.500 TL ve 8.000 TL maddi destek müjdesi! Şartlar ve detaylar belli oldu!

    Emekli vatandaşlarımız bağlamında güzel haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimi ay en düşük emekli maaşının 3.500 TL yapılmasından sonra, bankalarda kendi aralarında çılgın bir yarışa girdi. Maaşını belli bankalara taşıyanlara 7.500 TL ve 8.000 TL parasal destek sağlanacak. Neredeyse emekli maaşının 2 katına tekabül eden bu destekle emeklilerimiz rahat bir soluk alacak. Ekonomik hayatın zorlaştığı bugünkü koşullarında ilaç gibi bir kampanya bulunduğu düşünülebilir.

    takvim.com.tr
    Emekliler senelerdir bekliyordu! 7.500 TL ve 8.000 TL maddi destek müjdesi…

    Emekliye parasal destek gerçekleştiren promosyon kampanyaları yüz güldürür miktarlara ulaşmaktadır. Tek emekli aylığı ile geçinmeye çalışıp evine bakan vatandaşlar amacıyla müjde mahiyetinde bir olaydır. Devletin maaş zamları ile birleşince ciddi anlamda rahatlatan promosyonlar, bundan sonra beklenilen bir program niteliğindedir. Faturaların yüksek geldiği kış mevsiminde emekli maaşına oluşturulan zamla emekli vatandaşlar biraz olsun rahat soluk aldılar. Her sene emekli maaşının banka transferiyle sağlanan promosyon kampanyaları yardımıyla verdiği paralar emekli vatandaşları memnun etmektedir. Neredeyse emekli maaş zammı kadar verdiği promosyonlar, ciddi ferahlama sağlamaktadır.

    Emekli Maaşına Promosyon Alma Şartları

    Emekli vatandaşlar promosyon aldıkları bankaların birtakım şartlarını kabul ederek bu şansa ulaşıyorlar. Şartlar arasında belli vakit emekli maaşın taşındığı bankada kalma taahhüdü verilmesi ilk şarttır. Bu koşulu yerine getiren vatandaşlar sertifikasyon ardından alacakları promosyon ücretini hesap ettirerek alırlar. Bu hesaplamalar maaşın ne kadar bulunduğu ile ilgilidir. 2000 ile 8000 TL arasında promosyon veren bankalar vardı

    AKBANK: Maaşa göre 4.650, 5.800, 7.000 lira promosyon ödüyor. Ayrıca en az 2 otomatik fatura talimatı verene 250 lira, kredi kartı alarak bin 250 lira ve üzeri harcama yapanlara 250 lira chip-para ödüyor. Böylece emeklilerin kazancı 7 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor. Şubelerde öncelikli hizmet, tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kere ücretsiz para çekme, mobil ve internet ile hafta içi ücretsiz havale-EFT, kefilsiz kredi ve indirimli faiz oranları gibi avantajlar da var.

        DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira promosyon ödüyor. 1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor. Emekli olmak isteyenlere ve işletme sahibi emeklilere özel faizli kredi imkanı da sunuyor.

        GARANTİ BBVA: Maaşa göre 4.850, 6.000, 7.250 lira veriyor. Emekli yakınını getirene 250 lira ilave ödeme gerçekleştiriyor. En çok 2 yakın getirilebiliyor. Promosyon başvurusu yapıp, bir yakını da getiren 7 bin 500 liraya varan ödeme imkanı elde ediyor. İnternet ve mobil şubelerden havale ve hafta içi saat 16.00'ya kadar EFT işlemlerine ücret almıyor, bakiyenin tamamını kuruşu kuruşuna çekme, mevduat ve kredilerde özel faiz imkanı sunuyor.

        QNB FİNANSBANK: QNB Finansbank, 18 Ağustos tarihinden itibaren emekli maaşını kendisinden alma sözü veren emeklilere 7 bin TL'ye varan koşulsuz nakit promosyon kazanma fırsatıyla birlikte emekli yakınını QNB Finansbank'a öneren ve kazandıran herkese kazandırdıkları müşteri başına 1000 TL sunuyor.

        QNB Finansbank açıklamasına göre, öner kazan kampanyasından her müşteri üç defa faydalanabiliyor. Üstelik müşteriler cep telefonundan kolayca verebileceği dijital onay sayesinde şubeye gelmelerine gerek kalmadan maaşlarını taşıyabilecek ve nakit promosyon fırsatından faydalanabilecekler.

        QNB Finansbank müşterisi emekliler, Türkiye'deki tüm QNB Finansbank şubelerinde öncelikli hizmet alabilmelerinin yanı sıra yurt içi tüm banka ve ATM'lerden ayda iki defa ücretsiz para çekme hakkına da sahip olacaklar. Ayrıca, QNB Mobil ve Bireysel İnternet Bankacılığı kullanılarak yapılacak işlemlerden EFT ve havale işlemleri de ücretsiz olacak. Bunlara ek olarak, Emekli maaşını bankadan alan CardFinans Emekli kredi kartı sahipleri, market ve eczane harcamalarında yılda 360 TL'ye varan indirimlerden faydalanabilecek.

            ING: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 4.650, 5.800, 7.000 lira veriyor. Emekli yakınını getirenler her bir kişi için 250 lira alıyor. En fazla 5 emekli yönlendirmesi için ödül kazanılabiliyor. Harcama koşulsuz Turuncu Ekstra avantajlarından yararlanma, özel faizle ve tahsis ücretsiz ihtiyaç kredisi, direkt müşteri temsilcisine ulaşma, ücretsiz tıbbi bilgi ve danışmanlık ile ambulans gibi imkanlar da bulunuyor.

            Emekli Maaşlarına Ek Destek Sağlayan Promosyonlar Nasıl Ödenir?

            Emeklilere güzel bir parasal destek yayınlayan bankalar, ödemelerini belli taksitler ile ya da peşin ödemektedir. Maaşın bankaya belli bir süre taşınması taahhüdünü yerine getiren emekli kişilerin maaşlarına ek olarak promosyon ödemeleri yapılmaktadır. Ülkemizde aşağı yukarı 20 senedir yapılan bu sistemle her iki doğrultuda memnun ve hiçbir problem yaşanmamaktadır.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Gülşen haddini aştı! İmam Hatiplileri hedef aldı
            Haberler Ekonomi Emekliler senelerdir bekliyordu! 7.500 TL ve 8.000 TL maddi destek müjdesi! Şartlar ve detaylar belli oldu!
                SON DAKİKA