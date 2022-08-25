Emekliler senelerdir bekliyordu! 7.500 TL ve 8.000 TL maddi destek müjdesi! Şartlar ve detaylar belli oldu!

Emekliye parasal destek gerçekleştiren promosyon kampanyaları yüz güldürür miktarlara ulaşmaktadır. Tek emekli aylığı ile geçinmeye çalışıp evine bakan vatandaşlar amacıyla müjde mahiyetinde bir olaydır. Devletin maaş zamları ile birleşince ciddi anlamda rahatlatan promosyonlar, bundan sonra beklenilen bir program niteliğindedir. Faturaların yüksek geldiği kış mevsiminde emekli maaşına oluşturulan zamla emekli vatandaşlar biraz olsun rahat soluk aldılar. Her sene emekli maaşının banka transferiyle sağlanan promosyon kampanyaları yardımıyla verdiği paralar emekli vatandaşları memnun etmektedir. Neredeyse emekli maaş zammı kadar verdiği promosyonlar, ciddi ferahlama sağlamaktadır.
Emekli Maaşına Promosyon Alma Şartları
Emekli vatandaşlar promosyon aldıkları bankaların birtakım şartlarını kabul ederek bu şansa ulaşıyorlar. Şartlar arasında belli vakit emekli maaşın taşındığı bankada kalma taahhüdü verilmesi ilk şarttır. Bu koşulu yerine getiren vatandaşlar sertifikasyon ardından alacakları promosyon ücretini hesap ettirerek alırlar. Bu hesaplamalar maaşın ne kadar bulunduğu ile ilgilidir. 2000 ile 8000 TL arasında promosyon veren bankalar vardı
AKBANK: Maaşa göre 4.650, 5.800, 7.000 lira promosyon ödüyor. Ayrıca en az 2 otomatik fatura talimatı verene 250 lira, kredi kartı alarak bin 250 lira ve üzeri harcama yapanlara 250 lira chip-para ödüyor. Böylece emeklilerin kazancı 7 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor. Şubelerde öncelikli hizmet, tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kere ücretsiz para çekme, mobil ve internet ile hafta içi ücretsiz havale-EFT, kefilsiz kredi ve indirimli faiz oranları gibi avantajlar da var.