Dar gelirliye destek paketi nedir, başvurular ne zaman başlayacak? Dar gelirliye destek paketi şartları neler, nasıl başvuru yapılır? 2. 500 TL'ye kadar...

Dar gelirliye destek paketi nedir, başvurular ne zaman başlayacak? Dar gelirliye destek paketi şartları neler, nasıl başvuru yapılır? soruları Dar gelirliye destek paketi duyurulmasının ardından sıkça araştırılmaya başlandı. Açıklamaya göre icralık borçlar devlet tarafından tasfiye edilecek. Vatandaşlar destek paketinin ayrıntılarını merak ediyor. Peki Dar gelirliye destek paketi nedir, hangi borçları kapsıyor, kimler başvurabilecek? İşte dar gelirliye destek paketinin tüm detayları...
DAR GELİRLİYE DESTEK PAKETİ NEDİR?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dar gelirliye yönelik destek paketinin detaylarını tek tek açıkladı. Milyonlarca kişiye müjde! Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynanlanan borçları devlet karşılayacak.
Nebati, "Kamu maliyesine önemli bir yük getirmeden bu borçların tasfiyesini amaçlıyoruz. Bu borçlarda varlık yönetim şirketleri ve işletme hesabına göre defter tutan şirket veya kurumlar alacaklı tarafı oluşturuyor. Borçlular ise gerçek kişi. Vatandaşlar 30 milyar liraya yakın icra borç yükünden kurtulacak. Bu sayede küresel ekonomik kriz ve salgının en fazla etkilediği alt gelir düzeyindeki vatandaşların icralık borçlarının tasfiyesi gerçekleşecek." dedi.
DAR GELİRLİYE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Düzenleme Meclis'ten yasa çıkarılarak yürürlüğe girecek. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip ediniz.
DAR GELİRLİYE DESTEK PAKETİNİN ŞARTLARI NEDİR?
5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek.
Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek.
Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.