İcralık borçlara af mı geldi? İcralar siliniyor mu? Devlet icra borç desteği kimlere verilecek? 30 Milyar TL...

DAR GELİRLİYE DESTEK PAKETİ

NTV'nin haberine göre, paket iki ayaklı olacak.



Buna göre, 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek.



Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek.



Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.