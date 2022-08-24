BİM kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek? BİM kalem, silgi, çanta aktüel kataloğu! BİM 2022-2023 okul malzemeleri geldi mi?

BİM okul malzemerinin yer aldığı kataloğu ne zaman yayımlayacağı merak konusu oldu. Okulların açılmasına az bir süre kaldı. Veliler ve öğrenciler okul ihtiyaçları için zincir marketlere yöneldi. BİM'in kırtasiye ürünleri gündemde yer alıyor. Peki BİM 2022-2023 okul malzemeleri geldi mi? BİM kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek? İşte BİM kalem, silgi, çanta aktüel kataloğu...
BİM 2022-2023 OKUL MALZEMELERİ GELDİ Mİ, NE ZAMAN GELECEK?
BİM okul malzemeleri henüz gelmedi. Geçtiğimiz yıla baktığımızda kırtasiye ürünlerinin 21 Ağustos'ta satılmaya başlandığı görülüyor.
Bu kapsamda bu yıl da Ağustos ayının son haftalarında okul malzemelerinin gelmesi bekleniyor. İşte 2021 kırtasiye ürünlerinin yayımlandığı o katalog...
BİM KIRTASİYE ÜRÜNLERİ