Aile Destek paraları YATTI MI, ne zaman yatacak? 24 Ağustos 2022 Türkiye Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? e-Devlet...

Aile Destek Paketi başvurusunda bulunarak ödeme alan vatandaşların yanı sıra henüz hesabına parası düşmeyen vatandaşlar internet arama motorlarında konuya ilişkin bilgileri araştırmaya başladı. Ödemeler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nce yapılıyor. Peki e Destek paraları YATTI MI, neden yatmadı? 24 Ağustos 2022 Aile Destek Paketi başvuruları devam ediyor mu? İşte Başvuru ve Ödeme tarihleri...
AİLE DESTEK PARALARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Başvurusu incelenen ve ödeme almaya hak kazananlardan başvuruları Temmuz ayı içinde alınanlar ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklar.
Buna göre ilk ödemeler 29 Temmuz Cuma günü yapıldı.
AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
Başvurular e-Devlet Kapısı aracılığı ve ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla alınıyor.
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AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLARI NELER?
Başvuran kişinin;