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    • Ekonomi
    • 23.08.2022 14:23
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    • 23.08.2022 14:23
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    İlk tapusunu alacak olanlara devletten hibe para! Yalnızca hiç evi olmayanlara onlarca bin TL devlet desteği

    İlk kez konut sahibi olacak ve evlenecek olan vatandaşlara büyük müjde! Devlet doğrultusundan hibe veriliyor. 36.768,49 TL alabilirsiniz. Peki devlet tarafından verilen hibe geri ödemesiz şekilde nasıul alınır?

    takvim.com.tr
    İlk tapusunu alacak olanlara devletten hibe para müjdesi!

    Ev sahibi olmak artan konut fiyatları bağlamında her geçen gün daha ulaşılmaz oluyor. Fakat konut hesabı sistemiyle tasarruf ederk ev almak için gerekli olan parayı biriktirebilirsiniz. Yeni sistemde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar belirli vakit açmış oldukları hesaplarında konut almadan evvel para biriktirmeleri halinde devletten hibe para yardımı alacaklar.

    KONUT HESABINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

    Türk vatandaşı olan veya 29.05.2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28'inci maddesi kapsamına girenler hariç olmak üzere Türk vatandaşı gerçek kişi müşterilere açılabilecektir.

    Konut edinim tarihine kadar asgari 3 yıl boyunca hesaba düzenli ödeme yapmış olması gerekmektedir.

    Konut hesabı 18 yaşından büyükler adına açılabilmekte olup, 18 yaşından küçükler adına veli veya vasisi tarafından açılabilmektedir.

    Konut edinim tarihini müteakip 6 ay içerisinde gerekli belgeler ile bankamıza başvurması,

    Çekim hakkı ve düzenli ödemelere ilişkin şartlardan herhangi birini ihlal etmemesi,

    Devlet destekli konut hesabına yapılan ödemeler 36 ay bittikten sonra konutun alınması,

    Konut edinim tarihine kadar düzenli birikime devam edilmesi gerekmektedir.

        KONUT HESABI DEVLET DESTEĞİ HİBE PARA ALMA ŞARTLARI NELER?

        Bu anlamda baktığınız vakit konut hesabı yalnızca Türk lirası üzerinden açılabiliyor.

        Konut hesabı bağlamında ilk açılış tarihinde bir kerelik o yıl amacıyla bilgiler üst limit üzerinden toplu para ödemesi yapılabilmektedir. Bu halde tek seferde ilk kez para yatırırken toplu olarak yatırabilirsiniz.

        Birden çok konut hesabı ya da ortak konut hesabı açılması yasaktır.

        12 aylık dönem hedefiyle de konut hesabından yalnızca iki defa para çekilmesine izin verilir.

        Kişinin Türk vatandaşı olması şarttır.

        Hesaptan hibe para alınması amacıyla kesinlikle en az 36 ay süresince derli toplu para birikimi yapılması şarttır.

        Bu şartları taşıyan vatandaşlar hesaplarında biriktirmiş oldukları para tutarı üzerinden yukarıda belirti edilen miktarlarda ev sahibi olmaları durumunda devlet desteği ile hibe para ödemesi yapılmaktadır.

        YENİ EV YAPANA DA DESTEK VERİLİYOR

        İhtiyaç sahipleri bağlamında mühim olan destek ödemelerinde ev yapana 40.000 TL evini tamir etmek isteyen ve bu desteğe gereksinimi olanlar için 30.000 TL ev eşyası gereksinimi olan vatandaşlar amacıyla 5.000 TL katkı sağlamaktadır.

        Devlet doğrultusundan verilebilecek olan bu yardımlar hane içersinde birey başına düşen gelirin 3/1'i kadar olmalıdır. Bu tutarda ise asgari geçim indirimi düşülerek hesaplandığında 852,53 TL'dir. Bu şartları taşıyan vatandaşlar destek müracaatı içi Aile ve Sosyal Hizmetler Bankalığına müracaat yapabilir.
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            Haberler Ekonomi İlk tapusunu alacak olanlara devletten hibe para! Yalnızca hiç evi olmayanlara onlarca bin TL devlet desteği
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