Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık evde bakım maaşı ödemelerinde yaşanan aksaklık nedeniyle açıklama yaptı. Yanık konuya ilişkin ''Her ay düzenli bir şekilde yararlanıcıların banka hesaplarına yatırdığımız Evde Bakım Yardımlarının takip edildiği sistemde elektronik bir güncellemeye gidildi. Ödemeler yeni sistem üzerinden yatırılıyor.'' ifadelerini kullandı. Peki Ödemeler yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 23 Ağustos 2022 Evde bakım maaşı sorgulama ekranı haberimizde!
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşlar her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara geçiyor.
23 AĞUSTOS 2022 GÜNCE EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLERİ LİSTESİ
Adıyaman,
Afyonkarahisar,
Aksaray,
Ankara,
Antalya,
Balıkesir,
Bilecik,
Bolu.
Bursa,
Çanakkale,
Denizli,
Diyarbakır,
Gaziantep,
Giresun,
Hatay,
İstanbul,
İzmir,
Kırklareli,
Kırşehir,
Kocaeli,
Konya,
Malatya,
Manisa,