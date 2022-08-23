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    • Ekonomi
    • 23.08.2022 13:22
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    • 23.08.2022 13:22
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    Emeklilere az önce duyuru yapıldı! Bu ayın sonuna kadar geçerli! Hesabınıza maaşa ek 8.250 TL yatacak

    SGK ve Bağkur'lu emekliler için verilen promosyon tutarlarında özel bankalar muslukları açmış durumda. Daha önce 1.500 ve 2.000 TL olan emekli promosyon paraları şimdilerde maaşa ek 8.250 TL'ye kadar çıkmış durumda. Bu bağlamda emekliler, en yüksek promosyonu veren bankaların arayışına girdiler. Bu yüzden En yüksek emekli promosyon veren bankalar hangileri? 8.250 TL promosyon veren bankalar hangileridir? Soruları merak ediliyor.

    takvim.com.tr
    Bu ayın sonuna kadar geçerli! Hesabınıza maaşa ek 8.250 TL yatacak

    Emekli promosyonları son dönemde bir hayli konuşulan ve araştırılan konulardan biridir. Peki 8.250 TL promosyon veren bankalar hangileridir? İşte detaylar!

    EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

    AKBANK 7 BİN TL PROMOSYON VERİYOR!

    0-1499 TL maaş alan vatandaşlara AKBANK, 4.650 TL promosyon veriyor.

    1.500 TL – 2.499TL maaş alan vatandaşlara AKBANK: 5.800 TL promosyon verirken, 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara da 7.000 TL promosyon ödemesi yapıyor.

    ING 8.250 TL EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ!

    3 senelik zamanınca diğer bir bankaya maaşı taşımama taahhüdü ve diğer bir hizmet zorunluluğu olmadan aylık tutarı 1500 TL'ye kadar olanlar 4.650 TL, bin 500 TL 2 bin 500 TL arasındakiler 5 bin 800 TL, 2 bin 500 TL'nin üzeri aylık alanlar 7 bin TL nakit promosyon ödemesi alıyor.

        Ayrıca, bankaya yönlendirilen her emekli amacıyla, birey başına 250 lira olmak üzere, 5 vatandaşa kadar toplam bin 250 lira çoktan ödeme alabilirler.
        Böylece promosyon miktarı 8 bin 250 liraya ulaşıyor. Aylık alabilmek amacıyla bankaya verdiği 3 senelik taahhüdün bozulması durumunda, promosyon bedeli, taahhüdün kalan zamanı öneme alınarak gün temeli göre geri alınmaktadır.

        YAPIKREDİ PROMOSYON ÖDEMESİ!

        Bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 3.500 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 4.250 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 5.000 TL nakit promosyon alacak.

        İŞ BANKASI PROMOSYON ÖDEMESİ!

        0-1499 TL maaş alan vatandaşlara İŞ Bankası 3.500 TL promosyon verirken, 1.500 TL – 2.499TL maaş alanlara, 4.250 TL promosyon ve 2.500 TL ve üzeri maaş alan vatandaşlara da 5.000 TL promosyon ödemesi yapıyor.

            GARANTİ BANKASI PROMOSYON ÖDEMESİ!

            1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.850 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaş alanlara da 7.250 TL nakit promosyon ödemesi yapılıyor.
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            Haberler Ekonomi Emeklilere az önce duyuru yapıldı! Bu ayın sonuna kadar geçerli! Hesabınıza maaşa ek 8.250 TL yatacak
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