Emeklilere az önce duyuru yapıldı! Bu ayın sonuna kadar geçerli! Hesabınıza maaşa ek 8.250 TL yatacak

ING 8.250 TL EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ!

3 senelik zamanınca diğer bir bankaya maaşı taşımama taahhüdü ve diğer bir hizmet zorunluluğu olmadan aylık tutarı 1500 TL'ye kadar olanlar 4.650 TL, bin 500 TL 2 bin 500 TL arasındakiler 5 bin 800 TL, 2 bin 500 TL'nin üzeri aylık alanlar 7 bin TL nakit promosyon ödemesi alıyor.