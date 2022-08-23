Emeklilere az önce duyuru yapıldı! Bu ayın sonuna kadar geçerli! Hesabınıza maaşa ek 8.250 TL yatacak

Emekli promosyonları son dönemde bir hayli konuşulan ve araştırılan konulardan biridir. Peki 8.250 TL promosyon veren bankalar hangileridir? İşte detaylar!
EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR HANGİLERİ?
AKBANK 7 BİN TL PROMOSYON VERİYOR!
0-1499 TL maaş alan vatandaşlara AKBANK, 4.650 TL promosyon veriyor.
1.500 TL – 2.499TL maaş alan vatandaşlara AKBANK: 5.800 TL promosyon verirken, 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara da 7.000 TL promosyon ödemesi yapıyor.
ING 8.250 TL EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ!
3 senelik zamanınca diğer bir bankaya maaşı taşımama taahhüdü ve diğer bir hizmet zorunluluğu olmadan aylık tutarı 1500 TL'ye kadar olanlar 4.650 TL, bin 500 TL 2 bin 500 TL arasındakiler 5 bin 800 TL, 2 bin 500 TL'nin üzeri aylık alanlar 7 bin TL nakit promosyon ödemesi alıyor.