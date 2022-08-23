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    • Ekonomi
    • 23.08.2022 15:27
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    • 23.08.2022 15:27
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    Aile Destek paraları YATTI MI, neden yatmadı? 23 Ağustos 2022 Aile Destek Paketi başvuruları devam ediyor mu? Başvuru LİNKİ ve Ödeme TARİHİ...

    Aile Destek Paketi başvurusunda bulunarak ödeme alan vatandaşların yanı sıra henüz hesabına parası düşmeyen vatandaşlar internet arama motorlarında konuya ilişkin bilgileri araştırmaya başladı. Ödemeler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nce yapılıyor. Peki e Destek paraları YATTI MI, neden yatmadı? 23 Ağustos 2022 Aile Destek Paketi başvuruları devam ediyor mu? İşte Başvuru ve Ödeme tarihleri...

    AİLE DESTEK PARALARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Yardıma muhtaç hanelere 450-600 TL arasında ödeme yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın "Aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz" açıklamaları sonrası milyonlarca kişi başvuruda bulundu. Henüz başvuru yapmayanlar ve ödemesi yatmayanlar ise araştırmalara koyuldu. Peki Aile Destek paraları YATTI MI, neden yatmadı? 23 Ağustos 2022 Aile Destek Paketi başvuruları devam ediyor mu? Aile Destek programı başvuru nasıl yapılır?

    AİLE DESTEK PARALARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Başvurusu incelenen ve ödeme almaya hak kazananlardan başvuruları Temmuz ayı içinde alınanlar ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklar.

    Buna göre ilk ödemeler 29 Temmuz Cuma günü yapıldı.

    AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

    Başvurular e-Devlet Kapısı aracılığı ve ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla alınıyor.

    AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

    Başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

        AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını beklediklerini belirterek, "Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz" dedi.

        Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 12 ay boyunca düzenli olarak hane başına 450 lira ile 600 lira arasında destek verilecek. Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak. Gelir 1.833 liralık gelir şartından ne kadar azsa ödeme de o oranda artıyor.

        Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.
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        Haberler Ekonomi Aile Destek paraları YATTI MI, neden yatmadı? 23 Ağustos 2022 Aile Destek Paketi başvuruları devam ediyor mu? Başvuru LİNKİ ve Ödeme TARİHİ...
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