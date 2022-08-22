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    • Ekonomi
    • 22.08.2022 16:15
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    • 22.08.2022 16:15
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    0,88, 0,92, 0,96 faiz oranıyla konut kredisi destek paketi müjdesi! A sınıfı, B sınıfı ve standart faiz oranı belli oldu

    Ülkemizin bir deprem kuşağında yer alması bağlamında Vakıfbank, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bir iş birliği yaptı. İki kamu kurumunun iş birliğinden ise 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında tasarlanan kentsel dönüşüm kredisi çıktı. Banka, alakalı kredi kampanyasına dair ayrıntıları, kamuoyu ile paylaştı.

    takvim.com.tr
    0,88, 0,92, 0,96 faiz oranıyla konut kredisi destek paketi müjdesi!

    Vakıfbank, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan faiz indirimi desteği alarak yeni bir konut kredisi kampanyası geliştirdiğini duyurdu. Duyurduğu kredi kampanyalarında uyguladığı faiz oranlarını, kamu bankası olmasının üstünlüğü ile düşük tutmayı başarmış olan banka, bu kez de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında düzenlediği yeni konut kredisi kampanyası ile adından söz ettirdi. Banka, alakalı konut kredisi kampanyasını "Kentsel Dönüşüm Kredisi" ismi ile hizmete açtığını belirterek, ayrıntıları paylaştı.

    0,88, 0,92, 0,96 faiz oranıyla konut kredisi destek paketi

    Vakıfbank'ın resmi internet sitesi aracılığı ile duyurulmuş olan Kentsel Dönüşüm Kredisi kampanyasının 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan faiz indirimi desteği ile geliştirildiği bilgi kapasitesi kaydedildi.

    Banka, bu kredi kampanyası kapsamında evi afet yerlerinde yer alan, afetlerden dolayı evi zarar görmüş olan bütün vatandaşlara 400 bin TL üst limitli, 120 ay azami vadeli nakit hizmeti sunacağını açıkladı.

        Vakıfbank Kentsel Dönüşüm Kredisi

        Vakıfbank'ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan faiz indirimi desteği alarak geliştirmiş bulunduğu kentsel dönüşüm kredisi kampanyasının ayrıntıları belli oldu. Faiz indirimi desteği almadan evvel kampanya kapsamında belirlenmiş olan faiz seviyesi ve bakanlık desteğinden sonra belirlenmiş olan temel faiz miktarları şu şekilde duyuruldu:

        · A katagorisi faiz seviyesi: Yüzde 0,88 (destekten evvel ki miktar yüzde 1,29)

        · B katagorisi faiz seviyesi: Yüzde 0,92 (destekten evvel ki miktar yüzde 1,29)

        · Standart faiz seviyesi: Yüzde 0,96 (destekten evvel ki faiz seviyesi yüzde 1,29)

        Vakıfbank'ın Kentsel Dönüşüm Kredisine Başvuru

        Vakıfbank, bakanlığın faiz indirimi desteği ile geliştirmiş bulunduğu kentsel dönüşüm kredisi amacıyla yapılacak olan başvuruları, banka şubeleri aracılığı ile kabul etmektedir.

        Vakıfbank'ın Kentsel Dönüşüm Kredisine Başvuru

            Vakıfbank'ın Kentsel Dönüşüm Kredisine Başvuru

            Kentsel Dönüşüm Kredisi Veren Bankalar

            Akbank,

            Denizbank,

            Garanti Bankası,

            Finans Katılım Bankası,

            İş Bankası,

            Halkbank

            ING Bank,

            Vakıfbank,

            Albaraka Türk,

            Alternatif Bank,

            QNB Finansbank,

            Kuveyt Türk,

            Türk Ekonomi Bankası,

            Türkiye Emlak Katılım,

            Yapı Kredi Bankası,

            Ziraat Bankası,

            Ziraat Katılım Bankası,

            Şeker Bank
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            Haberler Ekonomi 0,88, 0,92, 0,96 faiz oranıyla konut kredisi destek paketi müjdesi! A sınıfı, B sınıfı ve standart faiz oranı belli oldu
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