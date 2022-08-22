0,88, 0,92, 0,96 faiz oranıyla konut kredisi destek paketi müjdesi! A sınıfı, B sınıfı ve standart faiz oranı belli oldu

Vakıfbank, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan faiz indirimi desteği alarak yeni bir konut kredisi kampanyası geliştirdiğini duyurdu. Duyurduğu kredi kampanyalarında uyguladığı faiz oranlarını, kamu bankası olmasının üstünlüğü ile düşük tutmayı başarmış olan banka, bu kez de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında düzenlediği yeni konut kredisi kampanyası ile adından söz ettirdi. Banka, alakalı konut kredisi kampanyasını "Kentsel Dönüşüm Kredisi" ismi ile hizmete açtığını belirterek, ayrıntıları paylaştı.
0,88, 0,92, 0,96 faiz oranıyla konut kredisi destek paketi
Vakıfbank'ın resmi internet sitesi aracılığı ile duyurulmuş olan Kentsel Dönüşüm Kredisi kampanyasının 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan faiz indirimi desteği ile geliştirildiği bilgi kapasitesi kaydedildi.
Banka, bu kredi kampanyası kapsamında evi afet yerlerinde yer alan, afetlerden dolayı evi zarar görmüş olan bütün vatandaşlara 400 bin TL üst limitli, 120 ay azami vadeli nakit hizmeti sunacağını açıkladı.