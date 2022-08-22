0,88, 0,92, 0,96 faiz oranıyla konut kredisi destek paketi müjdesi! A sınıfı, B sınıfı ve standart faiz oranı belli oldu

Vakıfbank, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan faiz indirimi desteği alarak yeni bir konut kredisi kampanyası geliştirdiğini duyurdu. Duyurduğu kredi kampanyalarında uyguladığı faiz oranlarını, kamu bankası olmasının üstünlüğü ile düşük tutmayı başarmış olan banka, bu kez de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında düzenlediği yeni konut kredisi kampanyası ile adından söz ettirdi. Banka, alakalı konut kredisi kampanyasını "Kentsel Dönüşüm Kredisi" ismi ile hizmete açtığını belirterek, ayrıntıları paylaştı.