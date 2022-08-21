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    • Ekonomi
    • 21.08.2022 07:02
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    • 21.08.2022 07:02
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    Gözler oradaydı! ÖTV indirim olacak mı? ÖTV'de son durum! Araba fiyatları düşecek mi?

    ÖTV indirimi birçok kişi tarafından merak ediliyor. ÖTV hakkında son dakika gelişmelerini sizler için derledik. İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Araba fiyatları düşecek mi? ÖTV indirim olacak mı? ÖTV’de son durum!

    ÖTV indirimi için beklentiler devam ediyor. Sıfır ya da ikinci el araç alımı gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, araba fiyatları düşecek mi sorusuna odaklanırken dikkat çeken açıklama geldi. Peki, ÖTV indirimi gelecek mi? ÖTV indirimi olacak mı? ÖTV indirimi ne zaman gelecek? İşte merak edilenler...

    ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

    Sıfır otomobillerdeki Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) düşeceğine yönelik beklentiler 2. el piyasasını durgunlaştırdı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel, "Hem vergi geliri kaybına yol açacak hem de ithal araç talebini arttırarak cari denge ve kur üzerinde olumsuz etki yapacak bir ÖTV indiriminin yapılması uzak ihtimal olarak gözüküyor" diye konuştu.

    "2022 yılı Temmuz ayı itibari ile son yılların en yüksek seviyesi olan yüzde 79,60'a ulaşan enflasyon ve döviz piyasasındaki gelişmeler kişileri varlıklarını korumak telaşı ile yeni yöntemler bulmaya yöneltti" diyen Beykent Üniversitesi'nden Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel, "Bu yöntemlerden bazıları gayrimenkul ve arazi satın alımı yapmak ya da "0" km otomobil alıp fiyatının yükselmesi sonrası 2. elde satmak şeklinde gerçekleşmekte" dedi.

    Son günlerde yaşanan otomobil piyasasında satışların durgunluğu ve ÖTV indirimi beklentisi hakkında konuşan Öngel, "Fakat diğer yandan TUİK rakamları Ocak-Haziran 2022 yılında pazarın yüzde 35'e yakın yukarı yönlü bir değişim ile haberlerden farklı bir tablo olduğunu göstermekte. İkinci el piyasasında da rakamlar benzer şekilde. Söz konusu rakamlar ve içerisinde bulunduğumuz ekonomik konjonktür göz önüne alındığında hem vergi geliri kaybına yol açacak hem de ithal araç talebini arttırarak cari denge ve kur üzerinde olumsuz etki oluşturacak bir ÖTV indiriminin yapılması uzak ihtimal olarak gözükmekte. Enflasyonist etkilerde göz önüne alındığında bu şekilde harcama arttırıcı bir politika için konjonktür uygun gözükmemekte" ifadelerini kullandı.

    ÖTV İNDİRİMİ SON DURUM NE?

    Son günlerde gündemdeki yerini koruyan ÖTV indirimi beklentisi, ikinci el araç piyasasını durma noktasına getirdi. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ÖTV indirimi beklentisinin piyasayı olumsuz yönde etkilediğini bildirdi. Erkoç, "Maliyet artışları, döviz kurunun dalgalı seyri ve arz talep dengesinde yaşanan sıkıntılar, sektörü olumsuz etkilerken, otomobil sahibi olmayı da zorlaştırdı. Yaz aylarının gelmesi ve bayramın yaklaşması sektörün hareketli günler geçirmesini sağlamıştı. Ancak şu an piyasa durma noktasına geldi" dedi

        'ÖTV İNDİRİMİ BEKLEMİYORUZ'

        Sektörü olumsuz etkileyen ve fiyat artışlarına sebebiyet veren birçok etmen olduğuna dikkat çeken Erkoç, "Maliyet artışları, döviz kurunun dalgalı seyri ve doğal olarak arz talep dengesinde yaşanan sıkıntılar, sektörü olumsuz etkilerken, vatandaşlarımızın otomobil sahibi olmasını da zorlaştırdı. Pandemi sebebiyle yaşanan çip krizi ve lojistik sıkıntısı da hala devam ediyor. Piyasaya araç girişinin olmamasının yanında stokçuluk yapılması da fiyatları yükselten etmenlerden biri. Bu sorunların yanı sıra son dönemde gündeme gelen ÖTV indirimi söylentileri de tüketicilerin beklemede kalmasına sebep oldu. Günümüz koşullarında kısa vadede ÖTV indiriminin yapılacağını ya da fiyatların düşeceğini düşünmüyoruz" diye konuştu.

        ÖTV İNDİRİMİ SONRASI OTOMOTİV FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

        Mevcut şartlarda otomobillere uygulanan ÖTV'de indirim beklemenin gerçekçi olmadığını vurgulayan Eroldu, "Benim şahsi düşüncem, talebin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda, bir de ekonomik sonuçları düşündüğümüz zaman, ÖTV indirimi beklemek çok gerçekçi değil. Tüketici talebi düşerse bu yönde bir beklenti olabilir. Aslında, ÖTV indirimi kısa vadeli bir çözüm, iç pazarı büyütmek için bütüncül bakış açısı gerekli" dedi.
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