QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, 5 binTL'ye varan promosyon imkanı sunuyor. Aylık 1499 TL altında maaş alanlara 3 bin 500 TL, aylık 1500 TL ile 2 bin 499 TL arasında maaş alanlara 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri maaş alanlara 5 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.

TÜRKİYE FİNANS

36 ay boyunca maaşlarını Türkiye Finans'tan almak için başvuruda bulunan 1499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 2 bin 250 TL'ye kadar, 1500 TL ile 2 bin 499 TL arasında emekli maaşı alanlara 3 bin TL'ye kadar, 2 bin500 TL ve daha fazla maaş alanlara 5 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılacak.