TC kimlik numaranızın son rakamına göre hesabınıza 4.000 TL yatmış olabilir! Kontrol ederek para sorgulama yapın!

Devlet doğrultusundan bir çok sosyal yardım yapılmaktadır. Bunlardan en çok tanınan ve bir çok vatandaşın faydalanmış bulunduğu çocuk yardımı 1600 TL'yi işlemiş durumdadır. Çocuk sahibi ailelere çocuk başına net tutar seviyesi hesaplanarak verilmektedir. Faydalanmak amacıyla alakalı başvurunun dilekçe ile bildirilmesi gerekmektedir.
Bir başka sosyal yardım olarak engelli bireylere yönelik bakım ücreti ödenmektedir. Aylık 2500 TL'yi geride bıraktığımız sosyal yardımdan yalnızca birinci dereceden engelli yakını faydalanabilmektedir. Burada yardımlardan faydalanmayı istiyorsanız kesinlikle kapsamlı bir tetkik sürecini yakından takip etmeniz gerekiyor. Çünkü bugünkü koşullarında pek çok kurum ve kuruluşun yardım dağıttığı biliniyor. Burada makul şartlarda yardım almak amacıyla kesinlikle sosyal yardımların ön koşullarını karşılıyor olmanız gerekiyor.
Devlet doğrultusundan yalnızca özel hal sahiplerine yönelik ödemeler yapılmaktadır. Güncel halde gelir beyanından bulunarak derli toplu bir gelire sahip olmadığını ve çalışamayacak halde olduklarını kanıtlayan vatandaşlara devlet doğrultusundan ödeme yapılır. İlgili ödemelerin uygulanabilmesi amacıyla aile ve sosyal hizmetler bakanlığına dilekçe ile ibrazda bulunulması gerekmektedir. Gerekli teftiş gerçekleştirdikten sonra ödeme yapılmaya başlanır.