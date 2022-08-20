TC kimlik numaranızın son rakamına göre hesabınıza 4.000 TL yatmış olabilir! Kontrol ederek para sorgulama yapın!

TC Kimlik İle Sorgulama Yapma?

E devlet üzerinden bir çok hal ile alakalı bilgi edinilebilir. Herhangi bir ücret ödemesi yapıldığı vakit alakalı kurum doğrultusundan telefonunuza SMS olarak bilgilendirme yapılır. E devletten sorgulama gerçekleştirmek amacıyla sosyal yardım verileri sorgulama başlığına giriş yapılmalıdır.

Herhangi bir sosyal yardım almayan vatandaşlarda bu ekranda yardım yoktur ibaresi yer almaktadır. Sosyal yardım hizmetlerinden fakat yardım etmeye muhtaç vatandaşlar ücret alabilmektedir.