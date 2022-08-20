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    • Ekonomi
    • 20.08.2022 11:05
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    • 20.08.2022 11:05
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    TC kimlik numaranızın son rakamına göre hesabınıza 4.000 TL yatmış olabilir! Kontrol ederek para sorgulama yapın!

    Devlet doğrultusundan oluşturulan sosyal yardımlara pandemi döneminde hepimiz tanık olduk. İhtiyaç sahiplerine yönelik yapılan yardımlardan pek çok yararlandı. Akıllara pandemi yadım parası hala veriliyor mu sorusu gelmekte. Maalesef pandemi destek ücreti programı devam etmiyor. Ancak devlet doğrultusundan ödenen 45 e yakın tanınan sosyal destek paketi mevcut. İhtiyaç sahiplerinin hesabına yatırılan bu ücretlerden alakalı vatandaşlar faydalanabilir.

    takvim.com.tr
    TC kimlik numaranızın son rakamına göre hesabınıza 4.000 TL yatmış olabilir!

    Devlet doğrultusundan bir çok sosyal yardım yapılmaktadır. Bunlardan en çok tanınan ve bir çok vatandaşın faydalanmış bulunduğu çocuk yardımı 1600 TL'yi işlemiş durumdadır. Çocuk sahibi ailelere çocuk başına net tutar seviyesi hesaplanarak verilmektedir. Faydalanmak amacıyla alakalı başvurunun dilekçe ile bildirilmesi gerekmektedir.

    Bir başka sosyal yardım olarak engelli bireylere yönelik bakım ücreti ödenmektedir. Aylık 2500 TL'yi geride bıraktığımız sosyal yardımdan yalnızca birinci dereceden engelli yakını faydalanabilmektedir. Burada yardımlardan faydalanmayı istiyorsanız kesinlikle kapsamlı bir tetkik sürecini yakından takip etmeniz gerekiyor. Çünkü bugünkü koşullarında pek çok kurum ve kuruluşun yardım dağıttığı biliniyor. Burada makul şartlarda yardım almak amacıyla kesinlikle sosyal yardımların ön koşullarını karşılıyor olmanız gerekiyor.

    Devlet doğrultusundan yalnızca özel hal sahiplerine yönelik ödemeler yapılmaktadır. Güncel halde gelir beyanından bulunarak derli toplu bir gelire sahip olmadığını ve çalışamayacak halde olduklarını kanıtlayan vatandaşlara devlet doğrultusundan ödeme yapılır. İlgili ödemelerin uygulanabilmesi amacıyla aile ve sosyal hizmetler bakanlığına dilekçe ile ibrazda bulunulması gerekmektedir. Gerekli teftiş gerçekleştirdikten sonra ödeme yapılmaya başlanır.

        TC Kimlik İle Sorgulama Yapma?

        E devlet üzerinden bir çok hal ile alakalı bilgi edinilebilir. Herhangi bir ücret ödemesi yapıldığı vakit alakalı kurum doğrultusundan telefonunuza SMS olarak bilgilendirme yapılır. E devletten sorgulama gerçekleştirmek amacıyla sosyal yardım verileri sorgulama başlığına giriş yapılmalıdır.

        Herhangi bir sosyal yardım almayan vatandaşlarda bu ekranda yardım yoktur ibaresi yer almaktadır. Sosyal yardım hizmetlerinden fakat yardım etmeye muhtaç vatandaşlar ücret alabilmektedir.

        VGM muhtaç aylığı

        Muhtaç aylığı ödemeleri annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara alttaki şartların tamamını sağlamaları durumunda ödenir. Ödemeler bağlamında sosyal güvencenin olmaması, rastgele bir ya da aylığın bulunmaması, kanunla bakım altına alınmamış olması şartlarının sağlanması gerek.

        SYDV para yardımı

        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları da 2022 senesinde direkt olarak para yardımı yapan kurumlardır. Düzenli maaş ödemelerinde engelli olan ve yaşlı olan vatandaşlar amacıyla ayrı ayrı ödemeler bulunuyor.

        Sosyal yardımlara başvurmak için tıklayınız
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        Haberler Ekonomi TC kimlik numaranızın son rakamına göre hesabınıza 4.000 TL yatmış olabilir! Kontrol ederek para sorgulama yapın!
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