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    • Ekonomi
    • 20.08.2022 12:48
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    • 20.08.2022 12:48
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    Emekli maaşı 3500 TL ve üzerinde olanlara çok önemli bir duyuru yapıldı! Maaşa ek 8 bin TL, 9 bin TL veriliyor!

    Emekli maaşlarına Temmuz ayında zam yapılmıştı. Bu zamlar sonunda emekli maaşı ücreti en az 3500 TL oldu. Bu amaçla bankalar emekli olan ve maaşı 3500 TL ve üzeri olan vatandaşlara müjde gibi bir açıklama yaptı. Yapılan bildirime göre 3500 TL ve üzeri emekli maaşlarına ek promosyon ödemeleri yapılacak.

    takvim.com.tr
    Emekli maaşı 3500 TL ve üzerinde olanlara maaşa ek 8 bin TL, 9 bin TL veriliyor!

    Emekli promosyonu veren bankaların listesi milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Temmuz ayında oluşturulan zammın sonrasında İNG, Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası gibi pek çok bankanın ne kadar promosyon vereceği belli oldu. Ödemeler 8 bin TL'yi aşıyor! Peki; Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte En yüksek emekli promosyonu veren bankalar…

    Promosyon Veren Bankalar

    Emekli maaşlarına promosyon verecek bankalar genel olarak şu şekildedir. Denizbank, Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası Bu dört banka resmi olarak promosyon açıklaması yaptı. Bu yardımdan yaralanmak isteyen vatandaşların emeklilik çeşidine de bakılmamaktadır. Yani ister SSK isterse bağ kur olsun bütün emekliler bu yardımdan yararlanabilecektir. Başvuru tarihleri ile alakalı de net bir tarih verilmedi. Başvurular sene sonuna kadar devam etmektedir.

    AKBANK

    SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7.000 TL'ye varan promosyona ek 500 TL chip-para ile eş güdümlü toplamda 7.500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

    SSK, Bağkur ya da emekli sandığı maaşını 31 Ağustos 2022 tarihine kadar Akbank'a taşıyacak ve 3 sene zamanınca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emekliler, 7 bin TL'ye varan promosyon kazanabilecek.

        DENİZBANK

        Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira promosyon ödüyor.

        1 otomatik ödeme talimatı verenler ek mükafatle maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor.

        KUVEYT TÜRK

        Maaşa göre 1.750, 1.875, 2.000 lira ödeme yapıyor. Kart ile ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan armağan ediyor.

        İŞ BANKASI

        Maaşını İş Bankası'ndan alan, ilk emekli maaş ödemesi amacıyla İş Bankası'nı tercih eden ya da sahip olunan emekli maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 5.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanıyor

        GARANTİ BBVA

        Garanti BBVA bankası da emekli maaşını taşıyan müşterileri amacıyla 7250 TL'ye varan promosyon sözü veriyor. Üstelik bununla da kalmayıp yakınlarını çağrı edenlere her bir birey amacıyla 250 TL'lik mükafat sunuyor.

        1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.850 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaş alanlara ise 7.250 TL nakit promosyon ödemesi yapacaktır.

        Promosyon ödemesinden 1 ile 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında maaşını Garanti'ye yaşamış emekliler yararlanabilecektir. Ek olarak 'Yakınını getir' kampanyasıyla maaşını taşımaya çağrı edilen her bir emekli yakını amacıyla 250 lira ek ödeme gerçekleştiriyor.

            TÜRKİYE FİNANS

            Türkiye Finans, Emekli maaşını Türkiye Finans'a getiren müşteriler 5.000 TL'ye varan tutarda promosyon kampanyası yaptığını duyurdu. Öte yandan emekli yakınını getirenlere her bir birey amacıyla 250 TL'lik ek fırsatlar da ilgi çekiyor. 10 birey amacıyla bu ödemeden yararlanılabiliyor.

            Ayrıca kredi kartı ile ilk 3 ay yapılacak 250 lira ve üzeri harcamalar amacıyla aylık 100, toplam 300 lira puan kazanma olanağı sunuyor.

            YAPI KREDİ

            Yapı krediden emeklilere 4.000 TL promosyon fırsatı sunuluyor. 2 – 31 Ağustos 2022 tarihine kadar SGK emekli aylığını üç sene zamanınce Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.

            Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması ardından ek bir şart olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.850 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 6.000 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.250 TL nakit promosyon ödenir.

            ING BANK

            ING Türkiye, emeklilere sunmuş olduğu ek şartsuz nakit maaş promosyonunu 7 bin TL'ye yükseltti

            ING Türkiye açıklamasına göre, emekli maaşını ING'ye taşıyanlar, maaş tutarına göre 7 bin TL'ye varan ek şartsuz nakit promosyon kazanabiliyor. Emekliler ayrıca, emekli arkadaşlarını ING'li gerçekleştirdikleri takdirde birey başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek şartuyla toplamda 1.250 TL'ye varan ek promosyon hakkı elde ediyor. Sonuç olarak emekliler toplamda 8 bin 250 TL'ye varan promosyon kazanma fırsatını yakalıyor.

                Emekli maaşını ING'ye taşıyanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; 1.500 TL'ye kadar ise 4 bin 650 TL, 1.500 TL-2 bin 500 TL arası ise 5 bin 800 TL ve 2 bin 500 TL ve üzeri ise 7 bin ek şartsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor. Emekli maaşını 3 sene zamanınce ING Türkiye'den alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan sahip olunan ve yeni emekli maaş müşterileri de ING'nin promosyon kampanyasından yararlanabiliyor. ING Türkiye'nin kampanyasından 5-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler faydalanabiliyor.

                TEB

                Emekli maaşını 36 ay zamanınce TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt zamanı zamanınce en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı sahip olan emekli maaş müşterileri 5 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon ödüyor.

                Başvurular Nasıl Yapılacak?

                Bankaların düzenlediği yeni promosyon ödemelerine müracaatlar iki değişik şekilde yapılmaktadır. Bunlardan ilki ve en basit müracaat biçimi mobil bankacılıktır. Başvuru gerçekleştirmek isteyen şahıslar ilk olarak alakalı mobil bankacılık uygulamasını indirmesi gerekmektedir. Sonrasında menü kısmından basit bir şekilde müracaat yapabilirler.

                    Mobil bankacılık üzerinden oluşturulan müracaatlar en geç 3 iş günü içinde sonuçlanmaktadır. Öte yandan başka müracaat biçimi şube üzerinden müracaatlardır. Bu müracaatlarda alakalı bankanın rastgele bir şubesine gidilerek şahsen müracaat yapılmaktadır. Bu müracaatlarda vatandaşlardan birtakım belgeler istenmektedir. İstenilen evrak listesi ise şu şekildedir. Kimlik belgesi aslı ve fotokopisi ve emekli maaş dokümanın fotokopisidir.
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                    Haberler Ekonomi Emekli maaşı 3500 TL ve üzerinde olanlara çok önemli bir duyuru yapıldı! Maaşa ek 8 bin TL, 9 bin TL veriliyor!
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