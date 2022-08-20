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    • Ekonomi
    • 20.08.2022 09:53
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    • 20.08.2022 10:37
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    20 Ağustos EYT'de son dakika haberi geldi! 3’lü maaş müjdesi! Peki kimler EYT’li olacak?

    2022 senesinin ikinci yarısıyla birlikte hızlanan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) amacıyla oluşturulan çalışmaların sonucunu merakla bekliyor. 8 Eylül 1999 evvel sigortalı olmuş prim ve sene koşullarını tamamlamış fakat yaş koşulu bundan dolayı emekli olamamış sigortalılar bağlamında bir çözüm aranıyor. Bu hususta bir çalışma grubu kurulurken düzenlemenin sene sonuna kadar tamamlanması da bekleniyor. EYT’lilerin nasıl emekli edilecekleri ile alakalı farklı formüller üstünde duruluyor. Faruk Erden, mevzuya dair ayrıntıları aktardı. Peki kimler EYT’li olacak?

    takvim.com.tr
    EYT’de 3’lü maaş müjdesi!

    Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile alakalı çalışmalar devam eder iken maaş hesaplaması da gündeme geldi. EYT'liler amacıyla 3 ayrı hesap masaya yatırılacakken, milyonlara rehber olacak en çok merak edilen sorularda cevap buldu. Peki kimler EYT'li olabilir? Kimler EYT'den yararlanabilir? EYT ne zaman çıkacak?

    3'LÜ MAAŞ MÜJDESİ!

    EYT kapsam ve emeklilik şartları bir yandan belirlenirken emeklilik olduğunda maaş hesabının nasıl olacağı da merak ediliyor. 8 Eylül 1999 evvel sigortalı olanların yani EYT'lilerin maaş hesapları üç ayrı dönem olarak yapılıyor. İlk dönem olarak 1999'a kadar olan süreye bakılıyor. Burada aylık bağlama oranları yüksek olarak uygulanıyor fakat güncelleme katsayısı dışında diğer katkı olmuyor.

    1999 ile 2008 arasında oluşturulan ikinci devrede ise aylık bağlama oranları düşse de büyüme seviyesi güncellemede kullanılıyor 2008 ardından dönem ise ayrı olarak hesaplanıyor. Burada da büyüme hızının yüzde 30'u alınırken bir önceki senenin enflasyon seviyesi da maaş hesaplamasında ve güncelleme de kullanılıyor. Bu üç bölüm bağlamında hesaplanan maaşlar toplanarak emeklinin alacağı ücret meydana çıkartılıyor.

    Her üç devrede de değişik aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayıları kullanılıyor. EYT'liler amacıyla de emeklilik tarihleri belli olduğunda bu üç devre amacıyla hesaplama yapılacak.

    KADINLARDA 20 ERKEKLERDE 25 YIL SİGORTALI OLMA ŞARTI BULUNUYOR

    8 Eylül 1999 evvel sigortalı olan vatandaşlar amacıyla erkeklerde 25 bayanlar da ise 20 senelik sigortalı olma koşulu mevcut.

    YAŞ ŞARTI KADEMELİ OLARAK GİRİŞ TARİHİNE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

    Bunların dışında da 5000 ile 5975 gün arasında değişen prim koşulu mevcut. Yaş koşulu ise kademeli olarak işe giriş tarihine göre değişiklık gösteriyor.

        23 YIL ÖNCE YIL VE PRİM ŞARTININ YANINA YAŞ ŞARTI GETİRİLDİ

        8 Eylül 1999'da yürürlüğe giren yasa ile sene ve prim koşulunun yanına yaş koşulu da eklenmişti. EYT şahıslar, bu yaş koşuluna takıldıkları amacıyla emekli olamıyorlar. Bu halde da senesini ve primini bitirmiş olarak EYT'li olan vatandaşlar, emeklilik hakkının verilmesini bekliyor.

        ÇALIŞMA MEVZUATINDA EKSİK PRİMLERİN BİTİRİLMESİ İÇİN BAZI İMKANLAR VAR

        Yine aynı şekilde bu sigortalılar da EYT kapsamına girmeyi istiyor. Mevzuatımızda bu eksik primlerin bitirilmesi amacıyla birtakım olanaklar da yer alıyor. İşte eksik primi bitirmek amacıyla milyonların en çok merak ettiği altı formül...

        3600 GÜN PRİM İLE KISMİ EMEKLİLİK

        Yasalara göre 8 Eylül 1999'den evvel sigortalı olup EYT kapsamındaki dahilindeki kişiler 3600 günle yani bir senelik primle emekli olma olanakları bulunuyor.

        ASKERLİK BORÇLANMASI

        Eksik primi teşhis edilen erkek sigortalılar yönünden askerlik borçlanması ile tamamlama olanağı da var.

        Erkekler askerde biten bütün günlerini satın alarak emeklilik primlerine ek edebiliyorlar. Bu şekilde EYT amacıyla primi eksik olan bir sigortalı birey bu yolla prim kazanabilir.

        DOĞUM BORÇLANMASI

        Primi eksik olan bayan sigortalılar amacıyla ise doğum borçlanması olanağı mevcut.

        Kadınlar sigortadan sonra dünyaya gelen üç çocuğa kadar borçlanma hakkı yer alır iken her bir çocuk amacıyla iki sene yani 720 gün kazanılabiliyor.

        İHYA İLE PRİM

        EYT kapsamı oluşturulurken değişik kurumlardan sigortalı çalışmış şahıslar de dşayetlendirilmeyi alınıyor.

        Bunlardan birisi de; Bağ - kur. Bu kapsamda işyeri açmış ya da şirket ortağı olmuş vatandaşlar eski günlerde şayet primlerini ödememişlerse günleri donduruluyor borçları da silinebiliyor.

            İSTEĞE BAĞLI SİGORTA

            Çalışma olanağı bulamayan sigortasız kişiler eksik primlerini isteğe bağlı sigorta yaptırarak bütünleyebilirler.

            SGK'ya verilebilecek olan bir dilekçe ile başlayan isteğe bağlı sigortada her ay 30 gün kazanım elde ediliyor.

            HİZMET TESPİTİ İLE TESCİL

            Primi eksik olan EYT'li kişiler amacıyla bir diğer olanak da hizmet teşhis davası oluyor.

            EYT İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANIYOR

            EYT ile alakalı konular gğndemde yer almaya devam ediyor. 8 Eylül 1999 tarihinden evvel sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar ve senesini ve pirim gün miktarını doldurmuş fakat yaş şartına takılarak emekli olamayanlar amacıyla bir çalışma grubu oluşturuldu.

            SÖZLEŞMELİ MEMUR İÇİN 3+1 FORMÜL MASADA

            Sözleşmeli memurlar amacıyla sahip olunan halde yapılan 3+1 formülü masada yer alıyor.

            Yapılacak planlama ile eş güdümlü sahip olunan sözleşmelilerin bütününün kadroya geçmesi bundan sonra sözleşmeli olarak girenlerin de 3 sene bekledikten sonra kadroya geçmesi gündeme geldi.

            Bu çalışmanın Ekim ayı bitmeden netleşmesi ve EYT düzenlemesi evveli Meclis'e gelmesi öngörülüyor.

            Kamuda çalışan 530 bin sözleşmeliyi ilgilendiren çalışmada bilhassa sosyal ve mali hakların kadrolu personel ile eşitlenecek.
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            Haberler Ekonomi 20 Ağustos EYT'de son dakika haberi geldi! 3’lü maaş müjdesi! Peki kimler EYT’li olacak?
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