20 Ağustos EYT'de son dakika haberi geldi! 3’lü maaş müjdesi! Peki kimler EYT’li olacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile alakalı çalışmalar devam eder iken maaş hesaplaması da gündeme geldi. EYT'liler amacıyla 3 ayrı hesap masaya yatırılacakken, milyonlara rehber olacak en çok merak edilen sorularda cevap buldu. Peki kimler EYT'li olabilir? Kimler EYT'den yararlanabilir? EYT ne zaman çıkacak?
3'LÜ MAAŞ MÜJDESİ!
EYT kapsam ve emeklilik şartları bir yandan belirlenirken emeklilik olduğunda maaş hesabının nasıl olacağı da merak ediliyor. 8 Eylül 1999 evvel sigortalı olanların yani EYT'lilerin maaş hesapları üç ayrı dönem olarak yapılıyor. İlk dönem olarak 1999'a kadar olan süreye bakılıyor. Burada aylık bağlama oranları yüksek olarak uygulanıyor fakat güncelleme katsayısı dışında diğer katkı olmuyor.
1999 ile 2008 arasında oluşturulan ikinci devrede ise aylık bağlama oranları düşse de büyüme seviyesi güncellemede kullanılıyor 2008 ardından dönem ise ayrı olarak hesaplanıyor. Burada da büyüme hızının yüzde 30'u alınırken bir önceki senenin enflasyon seviyesi da maaş hesaplamasında ve güncelleme de kullanılıyor. Bu üç bölüm bağlamında hesaplanan maaşlar toplanarak emeklinin alacağı ücret meydana çıkartılıyor.
Her üç devrede de değişik aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayıları kullanılıyor. EYT'liler amacıyla de emeklilik tarihleri belli olduğunda bu üç devre amacıyla hesaplama yapılacak.
KADINLARDA 20 ERKEKLERDE 25 YIL SİGORTALI OLMA ŞARTI BULUNUYOR
8 Eylül 1999 evvel sigortalı olan vatandaşlar amacıyla erkeklerde 25 bayanlar da ise 20 senelik sigortalı olma koşulu mevcut.
YAŞ ŞARTI KADEMELİ OLARAK GİRİŞ TARİHİNE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR
Bunların dışında da 5000 ile 5975 gün arasında değişen prim koşulu mevcut. Yaş koşulu ise kademeli olarak işe giriş tarihine göre değişiklık gösteriyor.