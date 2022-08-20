20 Ağustos EYT'de son dakika haberi geldi! 3’lü maaş müjdesi! Peki kimler EYT’li olacak?

3'LÜ MAAŞ MÜJDESİ!

EYT kapsam ve emeklilik şartları bir yandan belirlenirken emeklilik olduğunda maaş hesabının nasıl olacağı da merak ediliyor. 8 Eylül 1999 evvel sigortalı olanların yani EYT'lilerin maaş hesapları üç ayrı dönem olarak yapılıyor. İlk dönem olarak 1999'a kadar olan süreye bakılıyor. Burada aylık bağlama oranları yüksek olarak uygulanıyor fakat güncelleme katsayısı dışında diğer katkı olmuyor.

1999 ile 2008 arasında oluşturulan ikinci devrede ise aylık bağlama oranları düşse de büyüme seviyesi güncellemede kullanılıyor 2008 ardından dönem ise ayrı olarak hesaplanıyor. Burada da büyüme hızının yüzde 30'u alınırken bir önceki senenin enflasyon seviyesi da maaş hesaplamasında ve güncelleme de kullanılıyor. Bu üç bölüm bağlamında hesaplanan maaşlar toplanarak emeklinin alacağı ücret meydana çıkartılıyor.

Her üç devrede de değişik aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayıları kullanılıyor. EYT'liler amacıyla de emeklilik tarihleri belli olduğunda bu üç devre amacıyla hesaplama yapılacak.